Зеленский с Тимошенко поговорили о внеочередных выборах
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко сегодня говорили о внеочередных выборах.
Об этом сообщила Тимошенко в Facebook.
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«Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации ... Говорили о текущей ситуации в стране, о внеочередных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди», - написала она.
В Администрации президента сообщили, что встреча состоялась по просьбе Тимошенко.
«Встреча состоялась в Администрации президента. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период перед внеочередными парламентскими выборами», - говорится в сообщении.