Россия все сутки атакует железную дорогу: погибли работники, ряд поездов опаздывают

В результате вражеских ударов погибли два железнодорожника.

В результате массированной дроновой атаки РФ на инфраструктуру "Укрзализныци" был поврежден подвижной состав и убиты сотрудники компании, сообщает телеграм-канал перевозчика.

Отмечается, что "Укрзализныця" стала одной из основных целей врага.

"23 удара пришлись именно на железнодорожные объекты на западе, севере и в центральной части Украины", - отмечается в сообщении

"Они не были на рабочих местах в это время, но враг бьет без разбора, а также один наш коллега получил травмы там же", - отмечается в сообщении.

Под вражескими ударами оказались энергетическая инфраструктура перевозчика, мосты, пассажирские, вагонные и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Также зафиксировано попадание в подвижной состав - еще ночью были повреждены три локомотива", - добавляет "Укрзализныця".

В пресс-службе Офіса президента уточнили, что вражеские дроны также повредили 7 вагонов пригородного сообщения, 8 грузовых вагонов, 5 тяговых подстанций, 5 депо, 2 моста.

Длительная атака привела также к задержке ряда поездов.

Так, поезд №101/102 Харьков-Лозовая задерживается на четыре с половиной часа. Еще ряд поездов, по данным портала УЗ, задерживаются на 1,5-3 часа.

Среди них также поезда международного сообщения:

Днепр-Хелм - задержка на 3 часа 12 минут;

Пшемысль-Киев - задержка на 2:30 ч;

Вена - Киев - задержка на 1:48 ч;

Киев-Будапешт - задержка на 1:29 ч.

Массированная атака на Украину 13 мая

Как сообщал УНИАН, 13 мая с самого утра Россия атаковала Украину дронами. Основное направление удара - запад нашей страны. Еще одной целью атаки был Киев. В столице обломки БПЛА упали на открытой территории в Оболонском районе.

Кроме того, враг атаковал дронами Ривне и область. В Ривненской области БПЛА попал в жилой дом. Сначала в ОВА сообщили о двух погибших и четырех раненых. Позже заявили еще об одном погибшем. По данным ГСЧС, пострадали шесть человек.

Под массированной атакой также оказался Луцк. По информации секретаря Луцкого горсовета Екатерины Шклёды, зафиксированы взрывы в центре города.

