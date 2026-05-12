Российские дроны ударили по железной дороге в одной из областей: есть пострадавший, - Кулеба

Утром 12 мая Российская Федерация атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал машинист поезда, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Осколками был травмирован машинист, когда тот направлялся в укрытие. Сейчас ему оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет", – отметил Кулеба.

По его словам, в результате попаданий БПЛА повреждены локомотивы и подвижной состав.

"Движение поездов в регионе оперативно восстанавливается. Железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны", – добавил вице-премьер.

5 мая враг в очередной раз атаковал объекты "Укрзализныци" в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Тогда были зафиксированы повреждения, но люди не пострадали.

22 апреля Россия атаковала своими БПЛА станцию Запорожье-Левое в Запорожской области. Тогда под ударом оказался сортировочный парк. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщал, что в момент удара на путях находился поезд с электровозом. Помощник машиниста тогда получил смертельные травмы, машинист ранен и госпитализирован.

20 апреля под вражеский удар попали поезд и вокзал в Харьковской области. Тогда были повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергоснабжения, здание вокзала. Люди не пострадали.

