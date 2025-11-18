Дмитрий Петровский

Ровно 90% всех билетов на железную дорогу украинцы покупают онлайн.

Государственная "Укрзализныця" запускает продажу онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Отныне в приложении "Укрзализныци" есть возможность приобрести билеты на пригородные рейсы и City Express. Никаких касс, минимум очередей и никаких монет - теперь достаточно перейти в приложение "Укрзализныци", выбрать раздел "Пригородные" или "City Express", направление, багаж (при необходимости), оплатить поездку - и в путь", - говорится в сообщении.

До апреля 2025 года билеты на поезда в пригородном сообщении можно было приобрести в чатботах, которые прекратили работу после вражеской кибератаки.

Отмечается, что покупка онлайн-билетов пока доступна без льготных категорий пассажиров, такая опция появится позже. Сейчас есть возможность покупки полного и детского билетов.

Первыми запускают продажу билетов в Киевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской областях и частично в Херсонской и Запорожской.

Кроме того, в УЗ отметили, что 90% билетов на железную дорогу покупаются онлайн, и 70% из них оформляются через приложение "Укрзализныци".

"Укрзализныця" - последние новости

13 ноября стало известно, что УЗ обновит сообщение с прифронтовой Сумской областью. Компания изменит график движения отдельных поездов и количество мест в них.

11 ноября железнодорожная компания расширила маршрут международного поезда №99/100 Киев-Бухарест, добавив остановки в трех городах Молдовы.

Ранее сообщалось, что УЗ уже в декабре запустит пилот новой программы "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны до 3 тысяч км. Билет можно будет приобрести только на себя и на ребенка. Воспользоваться можно будет не более четырьмя поездками, или двумя поездками туда и обратно на одного пользователя.

