В последние дни магнитной бури на Земле не наблюдается.

С 20 октября на Земле не фиксируется магнитная буря и сегодня, 25 числа, ситуация нед олжна изменится - мганитной бури не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Ученые говорят, что скорость солнечного ветра в настоящее время немного повышена, возможно, из-за влияния корональной дыры. Ожидается, что это не приведёт к значительному усилению геомагнитной активности.

Состояние нашей магнитосферы будет спокойным с кратквременными периодами активности, но до магнитной бури не дойдет.

Солнце просыпается: ученые предупреждают, что магнитных бурь станет больше

После относительного спокойствия Солнце вновь проявляет активность. Учёные отмечают рост количества солнечных пятен, вспышек и выбросов корональной массы — это свидетельствует о новом витке пробуждения звезды. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters.

С 1980-х годов каждый 11-летний цикл становился слабее, и минимум был зафиксирован в 2008 году — тогда Солнце было наиболее "спокойным".

Однако, по словам астронома Джеймса Ясински з Лаборатории реактивного руху NASA, ситуация изменилась: "Мы ожидали длительный период покоя, но Солнце начало просыпаться", - говорит он.

Результаты исследования показали, что с 2008 года скорость солнечного ветра выросла на 6%, его плотность – на 26%, температура – ​​на 29%, а сила межпланетного магнитного поля – на 31%.

Такое "пробуждение", говорят ученые, приведет к более частым геомагнитным бурям.

