Перечислены симптомы, которые указывают, что человеку лучше не употреблять вечером кофе.

Употребление кофе утром может вызвать другие ощущения, чем его употребление днем или вечером. Важно учитывать, что время, когда вы выпили этот напиток, способно влиять на сон, настроение, внимание и даже качество жизни, пишет verywell health.

Указывается, что многие пьют кофе утром, перед, во время или после первого приема пищи. Исследования показали, что в кофе есть кофеин, который помогает чувствовать себя бодрым, сосредоточенным и внимательным в течение нескольких часов.

Через некоторое время эффект от утреннего кофе начинает ослабевать, и еще одна чашка кофе позже может помочь сосредоточиться, но может и мешать сну. Кофе без кофеина содержит меньше этого вещества, тогда как некоторые кофейные напитки, такие как эспрессо, имеют более высокую концентрацию кофеина.

Издание отмечает, что употребление кофе во второй половине дня или вечером чаще влияет на сон, чем кофе утром. Однако некоторым людям трудно заснуть даже после одной чашки кофе, которую они употребляют после того, как проснулись.

Доказано, что симптомы нарушения сна, вызванного употреблением кофе, могут включать:

Если человек просыпается среди ночи или не может заснуть долго;

Среди ночи ходит в уборную;

Имеет расстройство желудка;

Беспокоит изжога;

Ощущение усталости в течение дня.

Если человек испытывает какой-то из этих симптомов, тогда ему советуют проанализировать, не связано ли это со временем употребления кофе.

Приводятся данные, что некоторым людям употребление кофе помогает улучшить скорость выполнения упражнений, выносливость и спортивные результаты. Тогда им можно выпить кофе перед спортивными занятиями.

В то же время, прием кофе во второй половине дня или вечером для улучшения спортивных результатов может мешать сну, тогда как другим, наоборот, никак не влияет на этот процесс.

Если вы работаете в ночную смену или имеете график работы, который часто меняется, тогда вы можете пить кофе, чтобы оставаться бодрыми и бдительными во время работы.

Хотя, как говорится в статье, в этом случае кофе может помогать, но стоит прислушиваться к своему организму и стратегически рассчитывать время употребления кофе, чтобы организм успел отдохнуть, когда вы не работаете.

Еще отмечается, что важно, пьете ли вы кофе после еды или же натощак. Если ваш день начинается с напитка без завтрака, то некоторые люди могут испытывать дискомфорт в животе, изжогу или же иметь диарею.

При этом, наличие пищи в желудке может замедлить всасывание и продлить действие кофе, делая его эффект более мягким и длительным, чем при употреблении кофе натощак.

Чтобы проверить, как на ваш организм влияет употребление кофе, кроме собственных ощущений, следует носить устройства, которые измеряют изменения во сне и частоте сердцебиения, когда вы употребляете кофе. Например, если вы выпили вечером кофе, а утром устройство показывает, что сон был хорошим, тогда можно пить кофе и вечером.

Однако, если ваша частота сердцебиения ускоряется, когда вы пьете кофе, вам следует обсудить этот вопрос с врачом.

Кофе или чай: что полезнее употреблять

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Лори Райт объяснила, что кофе и чай содержат полифенолы и антиоксиданты, которые полезны для иммунной и сердечно-сосудистой систем. По ее словам, существует множество исследований, которые показывают, что употребление любого из этих напитков связано со снижением смертности от всех причин. Поэтому, если вы хорошо переносите кофеин, нет правила, обязывающего вас выбирать один напиток вместо другого.

Также мы писали, что эксперты рекомендуют взрослым ограничивать ежедневное потребление кофеина до 400 мг, а беременным вообще можно пить только 200 мг. Чрезмерное употребление кофе кроме бессонницы, может привести к повышенной тревожности и нервозности. Кроме этого, уже доказано, что женщины, которые потребляют чрезмерное количество кофеина, имеют более высокий риск переломов костей.

