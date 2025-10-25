Сегодняшний день пройдет благополучно, если запомнить его обычаи.

25 октября в украинских народных традициях считается жалобным и скорбным днем. В мире проводится несколько важных медицинских инициатив. А о том, какой сегодня церковный праздник, стоит знать каждому желающему помолиться за упокой родных. Мы рассказали самые интересные факты об обычаях этого дня.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату родились некоторые наши знаменитости, чьи имена могут быть вам знакомы - художник Николай Самокиш, киноактер Иван Гаврилюк, гимнастка Екатерина Серебрянская.

Хотя никакой праздник сегодня в Украине не отмечается, 25 октября считается годовщиной основания Национального союза украинских художников. Поэтому можно поздравить знакомых живописцев.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю православные вспоминают мучеников Мартирия, Маркиана и Анастасия Аквилейского. Также в сегодняшнюю дату наступает Дмитриевская родительская суббота, когда принято поминать умерших.

По старому стилю сегодня праздник мучеников Тараха и Прова, а еще Иерусалимской иконы Божьей Матери.

Какой сегодня праздник в мире

По всей планете празднуется Международный день макарон, популярного гарнира. Общеизвестно, что особенно искусны в приготовлении вермишели итальянцы, поэтому день можно провести за дегустацией пасты.

Также есть социальное торжество 25 октября - праздник День борьбы женщин за мир, актуальный и для нашей страны. В честь него женские организации обсуждают действия, которые могут помочь в окончании воен.

Также нужно запомнить такие всемирные праздники сегодня - День оперы, День панк-культуры, День военного капеллана, День знаний про гидроцефалию, День людей с карликовостью, День карате.

Какой праздник 25 октября в народе

После многовековых наблюдений за погодой люди сложили погодные приметы:

если рябина густо уродилась, нужно ждать морозной зимы;

ночью видно много звезд - к заморозкам;

южный ветер несет потепление;

гром означает, что в январе будет снежно, но тепло.

Наши предки говорили, что в эту дату можно немного поплакать и пожалеть себя вслух. Это поможет утолить внутренние тревоги и найти правильное решение.

Верующие в праздник сегодня могут посетить кладбище, убрать на могилах близких, помолиться за упокой их душ в храме. Добрым делом считается привести в порядок чужой заброшенный участок. Также можно попросить священника помянуть усопшего на утренней службе.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом ругань, клевета, обсуждение сплетен, зависть, негативные высказывания об умерших. Нежелательно отказываться помогать другим. Чтобы не согрешить, помните, какой сегодня праздник не подходящий для вечеринок, веселья и шумных развлечений.

