В Киеве из-за непогоды объявили повышенный уровень опасности. Уже в ближайшее время в столице и области начнется гроза. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 08 сентября гроза", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отмечают синоптики.

В понедельник, 8 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Днем в Украине, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +21°...+26°, а на юге и юго-востоке страны ночью будет +24°...+29°.

На Киевщине сегодня также будет преобладать переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области +21°...+26°, а в Киеве термометры покажут +22°...+24°.

