Новый вид бактерий может помочь безопасно утилизировать батарейки и аккумуляторы.

Исследователи из Бостонского колледжа обнаружили уникальную бактерию, которая может разъедать использованные батарейки. Они считают, что это может стать новым, самодостаточным способом утилизации.

Как пишет Interesting Engineering, речь идет о бактерии Acidithiobacillus ferrooxidans (Atf). Она процветает в высококислотной среде и может питаться материалами, содержащимися в старых аккумуляторах. Таким образом, она потенциально уменьшает отходы и потребление энергии.

Результаты исследования были объявлены в среду химиками из Бостонского колледжа, а исследование было опубликовано в журнале ACS Sustainable Resource Management.

Профессор химии Дуньвей Ван рассказал, что команда изучает возможность выращивания бактерий с использованием материалов, которые уже присутствуют в отработанных батареях, в качестве источника пищи. Они использовали железо из корпуса батарей.

"Наши результаты показали, что бактерии могут процветать с этим новым источником пищи, а полученный раствор является очень активным для переработки использованных аккумуляторов", - сказал он.

Команда сосредоточилась на замене традиционных источников питательных веществ для бактерий материалами, которые уже содержатся в аккумуляторах, такими как железо. Их эксперименты показали, что бактерия Atf может расти без сульфата, распространенной, но токсичной добавки в бактериальных источниках пищи. Это означает, что в потенциальном использовании бактерий для переработки батарей не нужно будет транспортировать большие объемы токсичного сульфата.

Сейчас исследователи работают над разработкой новых штаммов Atf, чтобы повысить их эффективность в переработке отработанных аккумуляторов. Они также создают прототипы аккумуляторов, используя материалы, восстановленные бактериями, чтобы проверить, могут ли эти переработанные аккумуляторы сравниться по производительности с традиционными.

Напомним, что недавно ученые открыли новые формы жизни, которые могут дышать не только кислородом. Оказалось, что в серных источниках Йеллоустоуна живут микробы, которые используют серу для дыхания так же, как и кислород. Они сделали предположение, что это древние организмы, которые приспособились для такого дыхания в начале истории Земли.

