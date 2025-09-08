Интерес к аренде в конце лета ощутимо вырос в большинстве регионов.

В Украине выросла стоимость аренды жилья. Самым дорогим регионом для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 19 тысяч гривень за однокомнатную квартиру. Об этом говорится в исследовании DIM.RIA, которое предоставили УНИАН.

Отмечается, что за месяц стоимость жилья в столице поднялась на 4%. В то же время в течение последнего года увеличение составило 5%. Самая дорогая аренда в Печерском районе - 25,2 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском - 12,7 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Кроме того, цены выросли и в других регионах, активнее всего - в Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской и Черниговской областях.

Больше всего новых объявлений появилось в Закарпатской области (+47%). В то же время в Кировоградской области количество предложений в августе уменьшилось на 58% по сравнению с июлем.

Аналитики отмечают, что интерес к аренде в конце лета ощутимо вырос в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. Исключением стало Закарпатье, где зафиксировано небольшое снижение спроса.

Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в августе для Киева составляет 1:10, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Николаевской (1:73) и Черновицкой (1:72) областях.

Аренда жилья в Украине - последние новости

Цена аренды жилья в Киеве за последнее полугодие выросла почти на четверть с февраля 2025 года. В целом стоимость аренды подорожала до 25 тысяч гривен.

Ранее эксперт рынка недвижимости и экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита сообщил, что осенью в крупных городах Украины ожидается сезонное увеличение спроса на аренду жилья и рост цен.

