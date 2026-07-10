Проезд по 30 гривень в Киеве: в КГГА сообщили, когда начнет действовать новый тариф

Проект распоряжения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте проходит предусмотренные законодательством согласования.

В Киеве продолжается процедура согласования новых тарифов на проезд в коммунальном транспорте. Впрочем, в столице не планируют переносить запланированное на 15 июля повышение тарифов на проезд, несмотря на распространение таких сообщений в СМИ и соцсетях.

Пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщила УНИАН, что не давала никаких официальных комментариев о переносе сроков введения новых тарифов. Там отметили, что проект распоряжения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте проходит предусмотренные законодательством согласования в Департаменте экономики, тогда как Департамент транспорта продолжает работать, исходя из даты 15 июля.

"У нас сейчас нет информации и намерения изменять даты. То есть такого решения нет. Мы ждем, проект распоряжения проходит бюрократическую процедуру, он должен пройти определенный процедурный порядок. Сейчас он все еще проходит эту процедуру. Оснований утверждать, что он откладывается, у нас нет. Мы готовимся к 15 июля, как было указано ранее", – сообщили в пресс-службе КГГА.

Видео дня

Там предполагают, что сообщения о возможном переносе повышения тарифов на проезд появились из-за неоднозначной интерпретации ответа о том, что проект распоряжения еще находится на стадии согласования и подписания.

"Мы планируем без изменений, нам ничего не поступало о переносе сроков. То есть мы готовимся с 15 июля", – добавили в пресс-службе КГГА.

Тариф на проезд в Киеве – главные новости

В столице Украины предложили поднять стоимость разовой поездки в общественном транспорте до 30 гривень. Ввести этот тариф планировалось с 15 июля после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" и транспортный аналитик Александр Гречко рассказывал, что у Киева будет один из самых дорогих проездных в Европе.

При этом директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Подгайный сообщил, что тариф в 30 гривень не является экономически обоснованным, однако близок к этой цифре.

Вас также могут заинтересовать новости: