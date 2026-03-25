Неадекватное решение: эксперт раскритиковал остановку поездов посреди пути во время тревог

Российские оккупанты уже нанесли мощные удары по железной дороге, остановив ее работу на некоторых направлениях. Свое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя атаки БПЛА России по украинским поездам.
"Пригородное сообщение в Сумской, Черниговской областях – оно время от времени останавливается совсем, а на некоторых направлениях оно полностью уничтожено. Сейчас мы находимся на таком этапе, когда только отрабатываются определенные механизмы. Не всегда они сейчас адекватны. То, что сейчас останавливают поезд и люди стоят возле него, – это не вариант. Они есть, эти человеческие жертвы", – подчеркнул Жирохов.
Он добавил, что найти противодействие таким российским атакам очень сложно. В частности, предложения по установке средств РЭБ на поезда маловероятны, поскольку это может повлиять на работу электрооборудования.
"Я даже думаю, что, возможно, мы придем к варианту использования бронированных поездов времен Второй мировой войны. Когда в начале и в хвосте поезда будет находиться такая платформа с зенитчиками, которые будут отбивать, уничтожать эти дроны именно зенитным огнем", – поделился эксперт.
24 марта стало известно, что РФ атаковала пригородный поезд по маршруту Слатыно – Харьков. "Укрзализныца" сообщила, что в результате атаки погиб один человек. По предварительным данным – она отказалась от эвакуации.
В ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали поезд на Одесской железной дороге. В ходе этого инцидента погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Сообщалось, что ее сбил встречный поезд во время эвакуации из-за воздушной тревоги.