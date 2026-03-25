Неадекватное решение: эксперт раскритиковал остановку поездов посреди пути во время тревог

В то же время он отметил, что найти способ противостоять российским атакам по железной дороге довольно сложно.

Российские оккупанты уже нанесли мощные удары по железной дороге, остановив ее работу на некоторых направлениях. Свое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя атаки БПЛА России по украинским поездам.

"Пригородное сообщение в Сумской, Черниговской областях – оно время от времени останавливается совсем, а на некоторых направлениях оно полностью уничтожено. Сейчас мы находимся на таком этапе, когда только отрабатываются определенные механизмы. Не всегда они сейчас адекватны. То, что сейчас останавливают поезд и люди стоят возле него, – это не вариант. Они есть, эти человеческие жертвы", – подчеркнул Жирохов.

Он добавил, что найти противодействие таким российским атакам очень сложно. В частности, предложения по установке средств РЭБ на поезда маловероятны, поскольку это может повлиять на работу электрооборудования.

Видео дня

"Я даже думаю, что, возможно, мы придем к варианту использования бронированных поездов времен Второй мировой войны. Когда в начале и в хвосте поезда будет находиться такая платформа с зенитчиками, которые будут отбивать, уничтожать эти дроны именно зенитным огнем", – поделился эксперт.

Российские атаки на поезда: важные новости

24 марта стало известно, что РФ атаковала пригородный поезд по маршруту Слатыно – Харьков. "Укрзализныца" сообщила, что в результате атаки погиб один человек. По предварительным данным – она отказалась от эвакуации.

В ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали поезд на Одесской железной дороге. В ходе этого инцидента погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Сообщалось, что ее сбил встречный поезд во время эвакуации из-за воздушной тревоги.

