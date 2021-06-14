После назначения министром инфраструктуры Александра Кубракова существенно изменилась тарифная политика в ГП "Одесский морской торговый порт", благодаря чему одесский портовый флот начал составлять конкуренцию частным буксирным компаниям.

Об этом в своем блоге пишет экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Он отметил, что 14 июня были снижены тарифы портового флота на буксирные услуги. В предыдущие годы тарифы были завышены, что привело к оттоку клиентов и их переориентации на частные буксирные компании. Теперь тарифы приведены к рыночным ценам и составляют $0,05 за 1 куб. м/операции для судов длиной выше 140 м, а для судов длиной до 140 м тариф остается в размере - $0,099 за 1 куб. м/операция.

Благодаря этому можно будет дополнительно привлечь в обработку портового флота предприятия судна длиной более 140 метров, которые ранее обслуживались частными буксирными компаниями. В результате будет достигнуто несколько целей: восстановления справедливой конкуренции, повышение доходов портового флота, и, как результат – стабилизация работы предприятия и сохранение коллектива.

"Подобные действия руководство порта вызвали бурю негодования частников, которые привыкли питаться из перевозок во время отсутствия конкуренции. На фоне сверхдорогих государственных услуг это было совершенно несложно делать. Однако, увидев новый прайс-лист Госпорта, частные компании стали играть на понижение, чтобы сохранить долю рынка - да так, что упали ниже себестоимости. И теперь, как говорится, мяч уже на стороне государственной компании, которая, при поддержке со стороны министерства, вполне может сыграть в "игру на понижение". Впрочем, такая игра долго продолжаться не может для всех участников процесса, но у государства - закрома явно глубже, чем у частников. Так и в борьбе на вылет, в результате, они рискуют больше. А потому, скорее всего, вскоре будут вынуждены пойти на компромисс", - пишет Юрий Гаврилечко.

По его мнению, складывается ненормальная ситуация, когда из-за собственнических интересов отдельных чиновников государственная компания вынуждена выставлять более высокие тарифы, чем частные конкуренты.

"И это при том, что эти самые частники могут перекрыть большую часть рынка. Так что... двигаемся в правильном направлении. В свою очередь, честная конкуренция - только в плюс потребителю, пусть демпингуют на здоровье, главное, чтобы не заигрались до того, что услуги оказывать будет некому", - резюмировал эксперт.

В свою очередь, директор порта Александр Гармаш отмечает, что решение по снижению тарифов на буксирные перевозки - это не демпинг или занижение стоимости услуг ниже себестоимости. Эти тарифы действительно рыночными, без установления заоблачной рентабельности, которая была начислена за время предыдущего руководства, что и привело к потере ряда агентов Портовым флотом предприятия, - отмечается в заявлении Одесского морского торгового порта.

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Автор: Иван Бойко