Tesla отчитается о своих доходах 26 июня.

В связи с колебаниями курса биткоина наблюдается корреляция между акциями Tesla Inc. и индексом крупных американских технологических компаний NASDAQ в сторону уменьшения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте такжеИлон Маск продолжает делать громкие заявления: Tesla намерена вернуться к расчетам в криптовалюте

По информации издания, корреляция между ценой акций Tesla и индексом Nasdaq-100 упала с 0,83 17 июня до 0,14 14 июля.

Кроме того, падение четко видно во взаимосвязи между акциями компании и индексом NYSE FANG +, в который входят крупнейшие технологические компании, такие как Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. и Netflix Inc.

"Tesla тесно связана с техногигантами и эта связь почти исчезла в последнее время. Когда я спрашиваю о причинах, большинство вспоминает их скандал с биткоином и как он будет учитываться, когда они доложат о доходах", - прокомментировал ситуацию Эми Ву Сильверман, стратег по деривативам RBC Capital Markets.

Tesla отчитается о своих доходах 26 июня.

Илон Маск и биткоин

В мае 2021 года Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать расчеты в биткоинах из-за большого вреда для экологии. Решение Маска стало одним из факторов, которые дали старт падению курса криптовалюты.

Тогда же в Tesla отметили, что не намерены продавать биткоины, которыми владеет компания.

В феврале Tesla сообщила, что инвестирует $ 1.5 млрд в биткоин, после того как Маск одобрительно отозвался о самой известной криптовалюте. Были предположения, что другие компании последуют за ним — но таких оказалось немного.

С тех пор Tesla продала часть своих криптоактивов, а Маск стал критиковать биткоин, в том числе из-за энергоемкости майнинга.

Tesla упала почти на 4% в этом месяце, в то время как Nasdaq 100 поднялся на 2%.

Биткоин упал со своего пика в почти $ 65 тыс в середине апреля до $ 32,5 тыс, на фоне общей потери инвесторами интереса к криптовалютам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко