Илон Маск заявил, что предпочел бы заниматься дизайном, а не руководить компанией.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что работа СЕО его не удовлетворяет и он предпочел бы заниматься дизайном и разработкой, а не руководить корпорацией.

Об этом Маск заявил на судебном заседании относительно покупки Tesla компании SolarCity за $2,6 млрд, сообщает BBC.

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"Я скорее ненавижу это, и предпочел бы тратить свое время на дизайн и разработку", — сказал Илон Маск.

Иск против Илона Маска

Ряд акционеров Tesla подали иск против него. Маска обвинили в том, что он заставил совет директоров компании одобрить покупку SolarCity, так как эта компания была основана его кузенами.

Истцы считают, что Tesla зря потратилась на покупку, так как приобретение SolarCity было экономически нецелесообразным.

Новшества в салонах Tesla

В 2020 году Tesla впервые активировала камеры в салонах посредством обновления прошивки. Тогда владельцев автомобилей просили разрешить делать фото и видео для «разработки функций безопасности и улучшений в будущем».

Кроме того, до этого Tesla использовала камеру для контроля внимания водителей в рамках бета-теста обновления Full Self-Driving (FSD).

В марте Илон Маск сообщил, что Tesla исключила из программы нескольких бета-тестеров, которые «не уделяли достаточного внимания».

Функция слежения за вниманием водителя через камеру в автомобилях Tesla появилась после апрельской смертельной аварии с участием Tesla Model S в Техасе, которая спровоцировала очередную волну критики в адрес производителя за недостаточно хорошую защиту от дурака, и участившихся публикаций роликов от «водителей», передвигающихся на заднем сидении в Tesla с включенным автопилотом.

Накануне Tesla объявила о смене стратегии развития автопилота — компания постепенно полностью откажется от радаров и перейдет на новую версию автопилота, использующую для навигации только камеры.

Примечательно, что изначально Илон Маск высказывался против системы слежения за водителем.

30 мая 2021 года появилась информация о том, что Tesla начала использовать в Model 3 и Model Y встроенную в зеркало заднего вида камеру для контроля внимания водителя при активной функции Autopilot.

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Автор: Елена Коваленко