Поезд будет курсировать по маршруту Львов-Брюховичи.

Во Львове на период новогодних праздников будет курсировать ретро-поезд по маршруту Львов - Брюховичи.

Об этом сообщил "Львовская железная дорога" акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ).

"Праздничный поезд будет отправляться с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала в 12:35 и 15:00, и прибывать в Брюховичи в 13:00 и 15:25 соответственно. Обратно поезд будет отправляться в 14:00 и 16:25 и прибывать во Львов в 14:25 и 16: 50 соответственно", - говорится в сообщении.

Рождественский ретро-поезд "Львов - Брюховичи" будет курсировать 1, 2, 3, 8 и 9 января.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних праздников запустила экспресс до курорта "Буковель". Он курсирует ежедневно с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января.

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.