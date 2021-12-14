Новым маршрутом будет курсировать современный дизель-поезд отечественного производства, поделились в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" запустит Буковельский экспресс сообщением Львов – Татаров – Буковель – Ворохта.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый маршрут запустят до конца 2021 года.

"Таким образом, украинцы и гости страны получают возможность увидеть красоту и исторические достопримечательности города Льва и дальше, непосредственно из Львова, добраться до курорта "Буковель", – цитирует руководителя пассажирского направления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского пресс-служба компании.

Читайте также"Укрзализныця" запустила десятки поездов по новому графикуНа маршруте будет использоваться современный дизель-поезд отечественного производства, который компания получит от производителя в декабре. В составе поезда три вагона – 170 мест.

Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения.

Ранее пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что спрос на поезда в рекреационные зоны Карпат на период новогодних и рождественских праздников превысил показатели докарантинного праздничного периода 2019/2020 гг.

По информации "Укрзализныци", на 23 декабря – 9 января уже реализовано: до станции Татаров (Буковель) – 4,9 тыс. билетов, что за две недели до начала сезона составляет 196% от показателя 2019/2020, до станции Яремче – 11 тыс. билетов (102%), до станции Ясиня – 6,9 тыс. (101%), до станции Ворохта – 8,3 тыс. (85%).

В связи с повышенным спросом на рейсы в "лыжных" направлениях компания добавила больше вагонов к самым популярным поездам.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Герасименко Валентина