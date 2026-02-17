'Настоящий ренессанс': на украинском авторынке произошли большие изменения

Продажи электромобилей резко упали из-за отмены льгот по НДС.

Январь 2026 года стал временем большого возвращения к истокам в сегменте силовых установок, поскольку декабрьский ажиотаж вокруг электромобилей резко утих. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Сегодня двигатели внутреннего сгорания отвоевывают свои позиции, хотя причины этого скорее ситуативные, чем эволюционные. Напомним, с 1 января 2026 года в Украине отменили льготы по НДС на импорт электромобилей, что привело к подорожанию электрокаров.

Внутренний авторынок

На вторичном рынке внутри страны ситуация выглядит наиболее уравновешенной. Поскольку эти авто уже находятся в Украине, налоговые изменения на границе влияют на них лишь опосредованно.

Самыми популярными стали бензиновые автомобили, на которые пришлось 41,8% рынка. На втором месте расположились дизельные автомобили с долей 30,1%.

Рынок импортируемых подержанных авто

Здесь специалисты фиксируют самые сильные колебания. Когда в январе поток электромобилей фактически прекратился (-51,6%), доли других автомобилей резко выросли.

На первой позиции находятся бензиновые автомобили, доля которых составляет убедительные 56,9%. На втором месте расположились дизельные автомобили (24,6%).

Рынок новых легковых автомобилей

Сегмент новых авто демонстрирует схожую, но более мягкую тенденцию. Здесь покупатели чаще выбирают компромисс между передовыми технологиями и надежностью ДВС.

Если первое место предсказуемо заняли бензиновые автомобили (34,5%), то на втором расположились гибриды (24,3%), тогда как дизельные авто заняли только третье место (22,8%).

По словам специалистов, гибриды превращаются в своеобразную "тихую гавань" для тех, кто стремится отказаться от чистого бензина, но еще не готов к переходу на электромобиль.

Прогнозы на будущее

Эксперты говорят, что в ближайшие месяцы ожидается стабилизация доли бензиновых автомобилей в импорте на уровне более 50%, тогда как популярность гибридов продолжит расти. Эта категория сейчас занимает оптимальную нишу: экономия топлива сочетается с отсутствием рисков, связанных с доступностью инфраструктуры и стоимостью электроэнергии на публичных станциях.

В то же время рынок электромобилей ожидает новую точку равновесия между ценой автомобиля, стоимостью зарядки и налоговой нагрузкой.

В прошлом месяце украинцы приобрели почти 1,4 тысячи легковых автомобилей, импортированных из Китая, что на 71% больше, чем в январе 2025 года. Из этого объема 1216 единиц составили новые автомобили (+80%), тогда как остальные пришлись на подержанные (+25%).

Также сообщалось, что в январе 2026 года на внутреннем рынке Украины было заключено 3553 сделки купли-продажи подержанных электромобилей. Среди моделей в этом сегменте с огромным отрывом лидирует Nissan Leaf, который остается наиболее понятным и доступным вариантом для украинцев на рынке электромобилей.

