Автомобиль Lada Iskra можно считать главной новинкой АвтоВАЗа за последние годы.

В России во время международного экономического форума, который начался в Санкт-Петербурге, презентовали новую модель компании АвтоВАЗ, получившую название Lada Iskra. Об этом сообщает российское агентство РБК в своем Telegram-канале.

Lada Iskra поступит в производство в феврале. Автомобиль называют "чем-то средним между Granta и Vesta".

Конечно же, новинку позиционируют, как российскую, одна это, мягко говоря, не совсем так. Известно, что Lada Iskra построили на платформе CMF-B-LS от Renault-Nissan, на которой созданы Dacia Logan и Renault Sandero.

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После ухода Renault из России ее переименовали в XJO: вероятно, это произошло из-за того, что АвтоВАЗ не имеет прав на имя CMF-B-LS.

Сообщается, что в линейке новых автомобилей будет седан, универсал и универсал повышенной проходимости.

Lada Iskra представят в трех комплектациях. В первой будет 1,6 литровый двигатель на 90 л. с. и пятиступенчатая механическая коробка передач. Во второй - 1,6 литровый мотор с мощностью 106 л. с. и шестиступенчатая коробка.

Такой же двигатель получит третий вариант, однако в качестве коробки передач там будет бесступенчатый вариатор.

Российский автопором - что интересного

Недавно россияне продемонстрировали новые "Волги", однако автомобили де-факто оказались разработками КНР. От оригинальных китайских моделей их отличает разве что хромированная решетка радиатора.

Также напомним, что в прошлом году Владимир Путин приказал своим чиновникам ездить на "Ладах" и "Москвичах". По его словам, импорт тоже должен быть, но такие "базовые вещи", как авто, должны быть российскими.

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