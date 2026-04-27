ФРУ призвала правительство не повышать тарифы 'Укрзализныци': риск потерь для экономики - 100 миллиардов гривень ВВП

Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Юлию Свириденко с призывом отказаться от повышения тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци" в 2026 году.

По оценкам ФРУ, повышение тарифов на 37% может привести к потерям ВВП на уровне около 96 млрд грн, а также сокращению валютной выручки и налоговых поступлений. Учитывая, что сейчас обсуждается повышение более чем на 40%, негативный эффект может быть еще больше. Соответствующее обращение также направлено профильным министрам.

В ФРУ отметили, что промышленность продолжает работать в условиях войны с пониженными мощностями: производство остается на 30-35% ниже довоенного уровня, а большинство предприятий функционирует с неполной загрузкой. В таких условиях дополнительный рост логистических расходов может поставить под угрозу операционную деятельность бизнеса.

В то же время в Федерации напомнили, что в 2021-2022 годах тарифы на грузовые перевозки уже выросли более чем вдвое - хотя тогда это не сопровождалось ни ростом доходов предприятий, ни улучшением условий работы, и привело в результате лишь к значительному росту доли транспортных расходов в себестоимости продукции.

Ключевой проблемой эксперты организации назвали убыточность пассажирского сегмента "Укрзализныци": по оценкам, в 2026 году эти убытки могут превысить 25 млрд грн. При этом государственная поддержка предусмотрена лишь на уровне 16 млрд грн, что оставляет значительный дефицит финансирования. Этот дефицит фактически перекладывается на грузоотправителей через тарифы, и такая модель является экономически необоснованной.

"Во-первых, такая модель нарушает принципы экономической обоснованности тарифов, поскольку УЗ предлагает вновь повышать тарифы в прибыльном грузовом сегменте. Во-вторых, она создает искаженные экономические стимулы, при которых повышение грузовых тарифов используется как альтернатива повышению производительности труда (которая снизилась на 19% с 2021 года) и оптимизации расходов УЗ. А в-третьих, она оказывает системное негативное влияние на реальный сектор экономики, фактически превращая тарифную политику в инструмент косвенной фискальной нагрузки на производство и экспорт", - подчеркнули в ФРУ.

В Федерации напомнили, что база для повышения тарифов существенно сократилась: объем грузовых перевозок снизился более чем вдвое, с более чем 300 млн тонн до около 160 млн тонн. Дальнейший рост тарифов приведет к еще большему падению перевозок, переориентации на другие виды транспорта и снижению доходов самой "Укрзализныци".

"Дополнительный рост тарифной нагрузки снижает конкурентоспособность предприятий, ограничивает возможности сохранения рабочих мест, сдерживает инвестиционную активность и затрудняет выполнение экспортных контрактов. Поэтому ФРУ просит правительство воздержаться от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2026 году, обеспечить полное покрытие убытков пассажирских перевозок в 2026 году за счет резервного фонда государственного бюджета, предусмотреть в Государственном бюджете на 2027 год системный механизм финансирования пассажирского сегмента на прозрачной и прогнозируемой основе и инициировать меры по повышению эффективности деятельности АО "Укрзализныця" и увеличению грузовой базы", - резюмировали в ФРУ.

