Air New Zealand вместе с американской компанией BETA Technologies запустили четырехмесячную программу тестирования полностью электрического самолета. Как пишет Interesting Engineering, модель BETA ALIA CX300, созданная для грузовых перевозок, будет проходить испытания на территории Новой Зеландии.

Первые рейсы стартовали из Гамильтона, а дальше, в течение декабря и января, самолет будет выполнять полеты между Веллингтоном и Бленгаймом. Целью программы является сбор реальных эксплуатационных и экологических данных - информации, которая может изменить подход к региональным авиаперевозкам в будущем.

"60% региональных полетов в Новой Зеландии короче 350 км, а примерно 85% нашей электроэнергии - из возобновляемых источников. Это идеальная лаборатория для тестирования самолетов нового поколения", - подчеркнул генеральный директор Air New Zealand Никол Равишанкар.

Маршрут и особенности самолета

После этапа испытаний в Гамильтоне электросамолет отправится на юг - в Веллингтон, с промежуточными посадками в Таупо, Нейпире и Палмерстон-Норти. Самый сложный этап запланирован на конец января - пересечение пролива Кука до Бленгейма, где погодные условия традиционно создают вызов даже для опытных пилотов.

Отмечается, что производитель самолета, компания BETA Technologies из Вермонта, создала полностью батарейное воздушное судно с традиционной схемой взлета и посадки, что позволяет использовать стандартную инфраструктуру аэропортов.

Борт имеет запас хода до 398 км и вмещает двух пилотов и около 5,6 куб. м груза. В Новой Зеландии его тестируют на маршрутах с дальностью до 200 км. Для подзарядки в Гамильтоне, Веллингтоне и Бленгайме установили мобильные зарядные станции мощностью 65 кВт, которые обеспечивают пополнение энергии за полтора часа. Их профинансировал природоохранный фонд Air New Zealand.

К тестовой программе привлечены авиакомпания, производитель, Управление гражданской авиации (CAA) и партнеры-аэропорты. Двое пилотов Air New Zealand - Эндрю Мерсер и Джеймс Оуэн - работают вместе с командой BETA, выполняя полеты в различных условиях для формирования полной картины реальной эксплуатации.

Говорится, что после церемонии благословения 17 октября 2025 года самолет впервые поднялся в небо над Таурангой и в тот же день прибыл в Гамильтон.

"Этот запуск - важный этап для BETA, ведь мы готовим технологию к работе в сложных реальных условиях", - заявил директор глобальных продаж BETA Technologies Саймон Ньюитт.

В то же время глава CAA Кейн Патена признал, что новые авиационные технологии часто "не вписываются в действующие правила", поэтому демонстратор дает регулятору возможность выстроить четкие требования для их безопасной интеграции.

По данным СМИ, самолет будет оставаться в Новой Зеландии до начала 2026 года. Собранные данные станут основой для развития низкоуглеродных и экономически доступных авиасервисов в будущем. После завершения программы машина вернется в США, чтобы перейти к следующему этапу создания коммерческих электрических самолетов.

Авиаперевозки в мире

Напомним, ранее австралийская авиакомпания Qantas сделала решающий шаг к воплощению своего амбициозного проекта Sunrise. Его цель - запуск прямых беспересадочных рейсов из Австралии в Лондон и Нью-Йорк.

По данным CNN, на заводе в Тулузе собрали первый самолет программы - гигантский Airbus A350-1000ULR. Говорилось, что уже провели стыковку основных секций фюзеляжа, установлено крыло, хвостовое оперение и шасси. Поставка первого борта запланирована на вторую половину следующего года. A350-1000ULR станет самым длинномагистральным пассажирским самолетом в истории Qantas. Планируется, что он сможет провести в воздухе до 22 часов, для чего на борт устанавливается дополнительный центральный топливный бак вместимостью 20 тыс. литров.

