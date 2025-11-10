A350-1000ULR станет самым длинномагистральным пассажирским самолетом в истории авиакомпании Qantas.

Австралийская авиакомпания Qantas сделала решающий шаг к воплощению своего амбициозного проекта Sunrise, целью которого является запуск прямых беспересадочных рейсов из Австралии в Лондон и Нью-Йорк. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что на заводе в Тулузе собрали первый самолет программы - гигантский Airbus A350-1000ULR. Как можно видеть, он находится на завершающей стадии строительства.

Инженеры уже провели стыковку основных секций фюзеляжа, а также установили крыло, хвостовое оперение и шасси. Поставка первой машины запланирована на вторую половину следующего года.

Видео дня

A350-1000ULR станет самым длинномагистральным пассажирским самолетом в истории Qantas. Предполагается, что он сможет провести в воздухе до 22 часов (расстояние от Мельбурна до Нью-Йорка составляет около 16 700 км). Для этого на самолет установили дополнительный центральный топливный бак объемом 20 000 литров.

В самолете будет только 238 мест по сравнению с примерно 400 местами в других самолетах A350-1000. Зато он получил место для "зоны благополучия".

Длинномагистральные авиаперевозки: главное

О том, что Qantas создает самый длинный в мире авиаперелет, УНИАН сообщал год назад. Тогда же говорилось, что для этого будут использовать Airbus A350. Это семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов, разработанных концерном Airbus в качестве замены A330 и A340. Первый полет A350 совершил в 2013 году.

Стоит сказать, что в 2019 году самолет Qantas совершил беспосадочный авиаперелет по маршруту "Лондон - Сидней".

Как писали СМИ, авиалайнер Boeing-787-9 Dreamliner во время тестового полета оставался в воздухе 19 часов 19 минут. За это время самолет преодолел расстояние 17,8 тыс. километров.

Во время перелета на борту Boeing-787-9 находились всего 50 человек, хотя самолет может перевозить более 250 пассажиров.

По мнению специалистов, введение в строй нового A350-1000ULR откроет для Qantas новые возможности. Это также предоставит Airbus дополнительное преимущество в глобальном противостоянии с Boeing.

Гражданская авиация: другие новости

Отметим, что ранее самолет Airbus типа A320 стал самым массовым пассажирским авиалайнером в истории, обогнав главного конкурента - американский Boeing 737.

Также напомним, что недавно новейший американский сверхзвуковой самолет X-59 совершил первый полет. Программа призвана разработать технологии, которые позволят серьезно снизить уровень шума сверхзвуковых самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: