Ситуация с хаотичной парковкой электросамокатов и велосипедов создает угрозу – в частности, для маломобильных людей.

В Киеве определят специальные места для парковки электросамокатов и электровелосипедов.

Как сообщила пресс-служба Киевского городского совета, состоялась рабочая встреча с участием депутатов Киевсовета, представителей КГГА, патрульной полиции и компаний-операторов проката микромобильного транспорта относительно путей урегулирования правил пользования электросамокатами и электровелосипедами.

"Город определит специальные места для парковки электросамокатов и электровелосипедов, чтобы прекратить хаос на тротуарах. Также создана рабочая группа для наработки проекта решения Киевсовета о порядке пользования этими транспортными средствами", – отметила Уполномоченный Киевского городского совета по правам лиц с инвалидностью Леся Петривская.

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По ее словам, ситуация с хаотичной парковкой электросамокатов и велосипедов на тротуарах и пешеходных зонах создает реальную угрозу для безопасности пешеходов, особенно для маломобильных людей, в частности людей с инвалидностью.

Она напомнила, что на национальном уровне правила пользования электросамокатами до сих пор не урегулированы, однако еще в 2021 году город подписал с операторами Меморандум о соблюдении правил эксплуатации.

"К сожалению, с началом военного положения ряд компаний перестали выполнять взятые на себя обязательства, появились новые операторы, значительно возросло количество самокатов, а культура их использования отсутствует. Эта проблема не локальная, она касается всего Киева. И город должен гарантировать не только мобильность, но и безопасность, предсказуемость и доступность передвижения для всех. Нужны системные решения, и мы уже над ними работаем", – добавила Петривская.

Движение транспорта в Киеве – последние новости

В столице с 21 марта было запущено движение наземного общественного транспорта во время тревог. Данное решение принял Совет обороны города Киева, после консультаций с военными, правоохранителями и ГСЧС. При этом водитель имеет право принять решение пройти в укрытие на время воздушной тревоги. Киевский метрополитен пока будет работать в старом режиме.

12 марта мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице будет открыто движение автотранспорта по Южному мосту с левого на правый берег и разрешено движение во время тревог еще по 5 мостам. Таким образом Совет обороны Киева ослабил ограничения в городе. Следует отметить, что 22 июня 2022 года Южный мост закрыли для движения частных автомобилей.

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