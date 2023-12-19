По словам фигуранта дела, он таких больших денег "никогда не видел".

В Одессе мужчина решил "проветрить" голову после ссоры с женой, выпил, и поехал на работу на самокате. По итогу, его поймали правоохранители, а суд назначил болезненный штраф.

Сегодня один из местных Telegram-каналов уточнил, что суд оштрафовал водителя электросамоката на 17 тысяч гривен за езду в нетрезвом состоянии. Соответствующее постановление вынесли 14 ноября.

Фигуранта дела обвинили в ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях - управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения и др.

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Мужчина, который "влетел на деньги", утверждает, что был пьян, поссорился с женой и решил поехать на работу. Остановили его патрульные, когда он выехал на проезжую часть.

"Поступил неправильно, но мне в*бали штраф... я таких денег никогда не видел", - признает мужчина.

Он должен был заплатить деньги до 14 декабря. Сделал он это, или нет - пока неизвестно.

В постановлении суда говорится, что 12 октября в 22.20 мужчина двигался по ул. Заболотного, в районе дома №53. Он управлял электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено с помощью прибора "Драгер". Проверка показала 1,63 промилле.

На судебном заседании мужчина свою вину признал, и пояснил, что прав на управление транспортными средствами не имеет.

Как отмечается в постановлении, ч. 1. ст. КУоАП повлекла за собой наложение штрафа в размере 17 тысяч гривен без лишения права управления транспортными средствами, поскольку нарушитель его и не получал.

Кроме того, с водителя самоката взыскан судебный сбор в размере 536 гривен 80 копеек.

В пресс-службе Управления патрульной полиции Одесской области УНИАН сообщили, что факты нарушения правил дорожного движения водителями таких самокатов, к сожалению, имеют место. Большая часть инцидентов приходится на летний период и очень часто на "самокатчиков" жалуются пешеходы.

"Человек на таком транспортном средстве является участником дорожного движения, как и другие водители", - отметили в управлении.

Водители самокатов - полноценные участники дорожного движения в Украине

Напомним, с 2023 года водители электросамокатов признаны полноценными участниками дорожного движения. В августе стало известно, что в Украине начали направлять в суд дела о нарушении правил дорожного движения водителями электросамокатов. Преимущественно ДТП с участием водителей самокатов квалифицируются как административные нарушения и чаще всего самокатчики получают обвинительные приговоры за травмирование пешеходов.

Тогда Опендатабот в судебном реестре нашел 76 таких дел. Чаще самокатников привлекают к ответственности за нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств и другого имущества (ст. 124 КУоАП). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

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