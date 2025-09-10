Киевская электричка временно меняет расписание: как будут курсировать рейсы

Вечерние и утренние рейсы 11-12 сентября будут курсировать только полукольцом.

На этой неделе и на следующих выходных в Киеве ограничат движение кольцевой электрички из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской кольцевой электрички в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 11-12 сентября вечерние и утренние рейсы будут курсировать только по полукольцу Святошин-Вокзальная-Дарница. При этом 13 и 15 сентября отменяют утренние рейсы Б01 и А02. Зато в другие часы рейс А02 будет курсировать на участке Дарница - Вокзальная - Святошин.

Кроме того, 20 сентября с 10:00 до 16:00 поезда Kyiv City Express не будут курсировать.

Видео дня

"Просим учесть эти изменения при путешествиях по столице. Приносим извинения за временные неудобства, но ремонтные работы - это залог безопасности и надежности движения", - говорится в сообщении.

Транспорт в Киеве - последние новости

9 сентября стало известно, что к мэру Киева Виталию Кличко обратился Департамент финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА) с предложением повысить тариф на проезд в городском транспорте.

30 августа возобновил работу второй вестибюль станции метро "Ипподром" с выходом к автостанции "Южная" в направлении "Выставочного центра".

22 августа киевский фуникулер возобновил работу после планового ежегодного ремонта. Ремонтные работы проводились летом из-за наименьшего пассажиропотока в это время.

Вас также могут заинтересовать новости: