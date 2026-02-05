Цены на билеты на поезд вырастут, если покупать несвоевременно: каких вагонов это коснется

Нововведение коснется только вагонов СВ и 1-го класса поездов Интерсити+.

Цена на премиум-сегмент железнодорожных билетов "Укрзализныци" будет зависеть от ряда факторов и будет расти, в частности, ближе к дате поездки, заполненности поезда и сезону. Изменения должны заработать с апреля.

Об этом во время онлайн-пресс-конференции сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. Новую концепцию он назвал "динамическим ценообразованием" и отметил, что она давно работает в Европе. Некоторая часть билетов даже будет дешевле, уверяет управленец.

Нововведение коснется только вагонов СВ и 1-го класса поездов Интерсити+. Стоимость билетов на плацкарт, купе и 2-й класс Интерсити останется без изменений.

"Первое - сезонные коэффициенты. Железная дорога имеет ярко выраженную сезонность: в периоды, когда поезда заполнены только на 70-80%, билеты будут дешевле. А в пиковые месяцы, такие как август, когда спрос максимальный, цена будет выше", - рассказал Перцовский.

Второе нововведение коснется коэффициентов в разные дни недели. Так, самые низкие цены будут в непиковые вторник и среду, а самые высокие - в пятницу и воскресенье, когда спрос наибольший. Он пояснил:

"Третье нововведение - за сколько дней до отправления покупается билет. Сегодня почти 30% пассажиров покупают билеты в день поездки или за два дня до нее. Новый подход будет поощрять планировать поездки заранее и покупать билеты выгоднее".

Еще один, четвертый коэффициент, будет зависеть от заполняемости. Цена будет расти, если заполняемость поезда превысит 90%. Верно и обратное - если перед отправлением останутся свободные места, она будет снижаться.

"Билеты СВ - это ядро поезда, которые открываются сразу. Затем открываются другие, чтобы оставить гибкость. Если мы видим, что где-то билеты выкупают, мы можем прицепить дополнительный вагон. Главное - дать максимум заполняемости мест. Это все премиум-сегмент - для бабушек все будет хорошо", - уверяет Перцовский.

Вместе с изменением стоимости премиум-билетов, железная дорога также планирует с весны ввести новую систему возмещения денег при возврате билетов. Теперь их лучше сдавать за 15 суток, чтобы не потерять средства.

Предыдущее нововведение УЗ касалось возможности граждан бесплатно путешествовать по железной дороге в непиковые периоды по программе УЗ-3000.

