Как заявил Романенко, во время войны неуместно оттягивать ЗРК с важных позиций, чтобы прикрыть гражданские аэродромы.

В Украине рассматривают возможность открытия определенных аэропортов гражданской авиации во время войны. Однако, как заявил в эфире Новости LIVE эксперт по авиации Валерий Романенко, для этого в районе аэродрома нужно установить зенитно-ракетный комплекс Patriot, которых в стране всего 8 единиц.

По его словам, имеющихся систем Patriot сейчас недостаточно для защиты всей инфраструктуры Украины от ударов РФ. Поэтому, если восстановят гражданские полеты, придется выбирать, что "прикрывать" - АЭС или аэропорты.

"Для того, чтобы отразить ракетное нападение, нужен Patriot. В Украине сейчас на всю нашу территорию восемь комплексов Patriot и один комплекс SAMP/T. То есть, на каждый аэропорт нужно будет подтянуть по одному комплексу, который дает в целом примерно 70-80% гарантии сбития - не более - потому что он работает секторно...", - пояснил специалист.

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Как отметил Романенко, появилась информация о том, что могут быть открыты аэропорты во Львове и в Киевской области. Комментируя потенциальную возможность функционирования международного аэропорта "Борисполь", эксперт отметил, что Patriot, который есть в Киеве, "Борисполь" прикрыть не сможет - не позволяет дальность. Поэтому для защиты аэропорта нужна еще одна такая установка, и вторая - для Львова.

"А остальную территорию чем защищать? А инфраструктуру? Атомные электростанции? И на что нам в таких условиях авиаперелеты? Когда вместо того, чтобы защитить наши города, которые день и ночь расстреливают российские войска, для чего оттягивать зенитные ракетные комплексы на защиту аэропортов?..." - подчеркнул Романенко.

Открытие аэропорта в Украине во время войны - последние новости

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого изучает пути для возобновления рейсов гражданской авиации во время военного положения. В частности, изучается возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в этом году в Украине "однозначно" начнут работать несколько аэропортов. По его словам, для этого есть "технические и другие возможности", но "должно быть политическое решение". О каких именно аэропортах идет речь, он не уточнил.

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