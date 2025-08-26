Предоставление Швецией Украине радиолокационных самолетов ASC 890 может стать одним из факторов для пересмотра оценки уровня безопасности для возможного открытия некоторых аэропортов.

Несмотря на все разговоры, открытие аэропортов в Украине и возобновление авиаперелетов маловероятно в ближайшие недели и даже в несколько месяцев из-за угрозы безопасности. Об этом в эфире телемарафона сказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

При этом подчеркнул, что решение о снятии запрета на использование воздушного пространства или снятие частичных запретов напрямую зависит от ряда факторов, в частности, безопасности полетов, воздушного движения.

По его словам, есть три ключевых фактора необходимы для восстановления полетов, в частности, должна быть подготовлена аэродромная инфраструктура - те аэропорты, которые испытывали повреждения или разрушения, должны их устранить. Второй фактор - должен быть подготовлен персоналом, который имеет необходимые допуски, сертификаты. Третий - должны быть авиакомпании, которые готовы летать в соответствующие аэропорты и пассажиры, которые будут готовы пользоваться воздушным транспортом несмотря на все риски.

При этом добавил, что среди других еще и должно быть страхование воздушных перевозок, которое на сегодня не решено. Долинце отметил:

"За последний год было много сделано для того, чтобы приблизить момент открытия авиаперевозок, но пока объективных факторов, которые бы позволили открыть воздушное сообщение через несколько недель или даже несколько месяцев мы не видим".

При этом добавил, что меры для такой возможности обеспечиваются - аэропорты отчитываются о том, что их персонал регулярно переобучается и они готовы начать работу от одного до двух месяцев после принятия решения о возобновлении авиасообщения.

"Но ключевым остается фактор безопасности и конечно, для того, чтобы принимать решение об открытии или частичном открытии отдельно взятых аэропортов, должны быть оценены все риски и угрозы для безопасности", - подчеркнул Долинце.

Эксперт по авиационному рынку отметил, что радиолокационные самолеты ASC 890, которые нам должна предоставить Швеция, будут способствовать повышению уровня контроля воздушного пространства, что может стать одним из факторов для пересмотра оценки уровня безопасности для возможного открытия отдельных аэропортов.

"Если говорить о самолетах радиолокационных, то они позволяют улучшать возможности тех или иных государств по разведке и осмотру воздушного пространства, позволяют гораздо раньше выявлять имеющиеся угрозы в воздушном пространстве. Появление таких самолетов может положительно повлиять на способности Украины по выявлению угроз, а значит более эффективно управлять угрозами для гражданской авиации. Такие самолеты могут выполнять функции не только сбора, анализа, передачи информации, но и достаточно эффективно усиливать работу ПВО, в том числе координацию работы авиации, которая может уничтожать вражеские цели в воздушном пространстве", - подчеркнул эксперт.

Восстановление авиасообщения в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан считает, что восстановление в Украине безопасных полетов гражданской авиации во время войны невозможно.

По его словам, израильская модель использования воздушного пространства Украины нам не подходит. И даже патрулирование неба авиацией западных союзников не обеспечит полную безопасность для пассажиров и инфраструктуры.

По его словам, Украина находится в других реалиях, чем государство Израиль, у нас другие средства обороны воздушного пространства. Нам систем противовоздушной обороны не хватает, мы не можем существовать и выполнять полеты гражданской авиации так, как это происходит в Израиле.

