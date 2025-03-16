По словам директора аэропорта, есть несколько компаний, рассматривающих осуществление рейсов из Львова.

По оптимистичному сценарию, уже в апреле-мае 2025 года международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого могут открыть для полетов. Такое заявление сделала в комментарии "Высокому замку" гендиректор аэропорта Татьяна Романовская.

"Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT", – сказала она.

По словам директора аэропорта, пока речь идет о восстановлении регулярных рейсов из Львова.

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"Чартерные рейсы, скорее всего, будет пробовать вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов в Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова. Или из другого украинского города. В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать", – рассказала руководитель.

При этом называются и другие вероятные периоды возобновления работы аэропорта.

"Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето, и когда длинный день. Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо", – добавила Романовская.

"ВЗ" также отмечает, что в правительстве рассматривают открытие другого аэропорта – ужгородского.

Восстановление авиаперевозок в Украине

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский в феврале заявлял, что аэропорт готов возобновить свою работу. Принимать и отправлять пассажирские самолеты смогут в течение месяца после открытия воздушного пространства Украины.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый говорил, что в этом году в Украине должны снова заработать несколько аэропортов. О каких именно идет речь, он не уточнял.

В то же время эксперты отрицают возможность возобновления полетов в условиях войны. Авиационный эксперт Константин Криволап говорит, что без разрешения международного агентства аэропорты не смогут полноценно работать, а это разрешение в условиях войны не дадут.

Полковник Военно-воздушных сил Украины, летчик-испытатель первого класса Александр Лиходид также отмечал, что идея об открытии воздушного пространства Украины для гражданских самолетов – это "авантюра, которая закончится очень быстро и очень печально". По его словам, нет возможности обеспечить противовоздушную оборону аэропортов и маршрутов.

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