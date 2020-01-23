ТСН.Тиждень расскажет, как "Укрзализныця" проводит "оптимизацию", уничтожая собственную инфраструктуру, а вместе с ней - малый и средний бизнес в регионах

В прошлом году "Укрзализныця" признала 301 железнодорожную станцию с 998 существующих малодеятельной и готовит к закрытию некоторые из них - из-за убыточности.

«Укрзализныця» признала малодеятельными почти треть железнодорожных станций в стране. ТСН.Тиждень узнал, откуда взялся этот указ и покажет, как отдельные регионы фактически оказались отрезанными от сообщения.

В прошлом году «Укрзализныця» признала 301 железнодорожную станцию из 998 существующих малодеятельными и готовит к закрытию некоторые из них - из-за убыточности. Основной критерий для такого приговора – если станция нагружает или разгружает менее 2,34 вагона в сутки, или меньше чем 854 вагонов в год.

ТСН.Тиждень побывал на трех таких станциях. И увидел, что на самом деле их трудно назвать убыточными.

«Мы хотели понять, почему государственный транспортный монополист уничтожает собственную инфраструктуру, отрезая от территории государства куски без каких-либо последствий», - рассказал специальный корреспондент ТСН.Тиждень Станислав Ясинский.

Пообщавшись с местными жителями, представителями местных предприятий, которые ранее регулярно пользовались этими железнодорожными станциями, и самими железнодорожниками, ТСН.Тиждень узнал о схеме, по которой вполне успешные инфраструктурные единицы УЗ превращает в убыточные. А также услышал версии, зачем «Укрзализныця» это делает.

В воскресенье, 26 января, в 19-30 ТСН.Тиждень расскажет, как так называемая «железнодорожная оптимизация» убивает отдельные регионы, и к чему это может привести.