УЗ обнародовала свою стратегию, которая учитывает возможность возобновления ж/д сообщения с Донбассом

«Укрзализныця» в случае возобновления железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями планирует в 2021 году увеличить объемы перевозок угля на 40%.

Акционерная компания «Укрзализныця», в случае возобновления железнодорожного сообщения с территориями временно неподконтрольных Луганской и Донецкой областей, планирует в 2021 году по сравнению с 2016 годом (когда было остановлено ж/д сообщение с оккупированными территориями) увеличить объемы перевозок угля на 40%, железной руды на 30% и черных металлов – 15%.

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Об этом говорится в стратегии компании на 2019-2030 годы, опубликованной на сайте "Укрзализныци".

По базовому сценарию развития, в случае возобновления железнодорожного сообщения с территориями временно неподконтрольных областей, общий объем экспорта черных металлов вырастет в 2030 году по сравнению с показателями 2018 года на 31,7% - с 16,559 млн тонн до 21,809 млн тонн (по оптимистическому сценарию - до 26,172 млн тонн).

При этом внутренние перевозки возрастут более чем на 19,6% - до 5,645 млн тонн (базовый сценарий) и 5,844 млн тонн (оптимистический сценарий).

Экспорт железной руды при базовом сценарии увеличится на 16,4% - до 43,909 млн тонн, внутренние перевозки - на 33,3% - до 37,518 млн тонн. При оптимистическом сценарии экспорт увеличится на 96,9% - до 74,446 млн тонн, внутренние перевозки - на 54% - до 43,322 млн тонн.

Кроме этого, внутренние перевозки угля по базовому сценарию уменьшатся на 34,1% - до 23,767 млн тонн, а импорт снизится на 8,5% - до 19,236 млн тонн. При оптимистическом сценарии внутренние перевозки уменьшатся на 2,9% - до 34,998 млн тонн, а импорт упадет на 61,9% - до 8 млн тонн.

Также, перспективным направлением привлечения дополнительных транзитных перевозок компания считает привлечение грузопотока с ЕС и Китая.

"Сейчас между ЕС и Китаем существует транзитный поток железнодорожным транспортом до 35 пар поездов в неделю, из которых лишь два поезда направляются через Украину. В течение следующих 10 лет существуют возможность направить большее количество поездов через территорию Украины", - говорится в документе.

Кроме того, в стратегии "Укрзализныци" указано, что компания намерена развивать бизнес в части транзитных перевозок путем переориентации грузопотока между Турцией и прибалтийскими и скандинавскими странами, а также Польшей.

В сфере контейнерных перевозок, по базовому сценарию развития, «Укрзализныця» рассчитывает на привлечение с 2021 года дополнительных объемов транзитных перевозок из ЕС и Китая, Ирана и Индии - один контейнерный поезд в сутки в 2025 году (при оптимистическом - два контейнерных поезда в сутки).

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабмин утвердил пятилетнюю стратегию развития «Укрзализныци».