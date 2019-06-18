"Укрзализныця" планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом - СМИ

Стратегия компании не исключает возможности возобновления железнодорожного сообщения с Донетчиной и Луганщиной.

Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, который Кабинет Министров Украины утвердил 12 июня.

Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды - 30%, черных металлов - 15%.

К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Напомним, также в планах "Укрзализныци" - создать "Вокзальную компанию", которая должна заработать до конца 2019 года.