«Киевcтар» подключил 281 населенный пункт к 4G-связи

Сегодня 4G связь «Киевстар» действует в 5994 населенных пунктах, где проживает около 27,5 млн, или 66,2% населения Украины.

Национальный телеком-оператор увеличил территорию 4G в 15 областях Украины. Абонентам, которые пользуются USIM-картами і 4G – смартфонами с 17 мая 2019 года предоставлены бонусные 10 тысяч мегабайтов для мобильного интернета, которые можно использовать в течение 30 дней.

Связь 4G «Киевстар» появилась еще в 281 населенном пункте, где проживает около 404 тысяч людей. В частности, возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом появилась у жителей городов Сходница, Синевир, Тростянец, Золочев, Балаклея, Короп, Ржищев, Володарка и др.

Сегодня 4G связь «Киевстар» действует в 5994 населенных пунктах, где проживает около 27,5 млн, или 66,2% населения Украины.

Абоненты «Киевстар» уже смогли оценить преимущества новых технологий связи. Так, в 1 квартале 2019 года они увеличили потребление мобильного интернета вдвое. Например, в сети 4G среднее потребление дата-трафика на абонента больше 6 Гб.

Абоненты используют возможности 4G в основном, для передачи и загрузки видео файлов, доступа к социальным сетям, а, также, как замену фиксированному интернету в населенных пунктах, где есть сложности с проводной связью.

Для того, чтобы предоставлять абонентам качественные услуги передачи данных, «Киевстар» продолжает развивать сеть связи. Так, в сети «Киевстар» свыше 27 тысяч базовых станций, из них 7 тысяч – для 4G связи.

Напомним, что в сети «Киевстар» средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводят в своем исследовании за 2018 год эксперты международной компании Ookla.

Справка. «Киевстар» – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,4 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookl за 2018 год, в сети «Киевстар» средняя скорость мобильного интернета наибольшая в Украине.

Акционеры «Киевстар» – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). «Киевстар» более 20 лет работает в Украине. По данным «Вестник.Рейтинг», компания – налогоплательщик № 1 в отрасли связи и входит в ТОП-20 крупнейших плательщиков налогов Украины.