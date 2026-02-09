Узнайте, как можно сэкономить на мобильной связи.

Цены на мобильную связь в Украине так быстро растут, что зарплаты и пенсии не успевают за ними. Для пенсионеров плата за тариф может ощутимо бить по карману. Особенно неприятно переплачивать за безлимитный интернет украинцам, которые пользуются "кнопочными" телефонами.

К счастью, у мобильных операторов еще остались варианты для тех, кто хочет сэкономить. Не зависимо от того, используете ли вы Лайф, Киевстар или Водафон - тарифы могут быть сравнительно недорогими.

Как выбрать самый дешевый тариф для пенсионеров

В 2026 году у операторов нет тарифов совсем без мобильного интернета. К сожалению, даже пользователям старомодных "звонилок" придется платить за гигабайты, которыми они не пользуются. Однако несколько способов сэкономить на тарифе все же есть.

Прежде всего, рекомендуется оформлять тариф не по предоплате, а по контракту. В таком случае вы подписываете договор на основе паспортных данных с оператором в фирменном магазине. Контракт сложно расторгнуть, но взамен вы получите большую скидку. К тому же за контрактные тарифы можно платить не вначале месяца, а в конце и частями, и все равно пользоваться звонками и СМС. В то время как на предоплате без денег на счету услуги не предоставляются.

Еще одна хитрость для экономии - перейти с "родного" оператора к новому. В таком случае клиенту предлагают большую скидку, чтобы завоевать его лояльность. Если перенести таким образом номер, у Водафон, Лайф и Киевстар тарифы будут гораздо дешевле.

Самый дешевый тариф Лайф для пенсионеров

В 2026 году у оператора Лайфсел самым дешевым тарифом со звонками является Лайфсет М, который предлагает безлимитный домашний интернет, 25 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Лайф и 1300 минут на остальные. Тариф стоит 175 грн на 4 недели - однако по факту придется платить немного больше, поскольку в большинстве месяцев больше 4 полных недель.

Для тех, кто хочет иметь больше интернета, предлагает Лайф тарифы Макси за 190 грн за 4 недели для новых абонентов и за 250 грн для тех, кто подключится по контракту. Он включает 45 ГБ интернета и 900 минут звонков при своевременной оплате, а также безлимит на многие мобильные приложения.

Какой самый дешевый тариф Киевстар для пенсионеров в 2026 году

В 2026 году есть специальные тарифы Киевстар для людей старше 60 лет и лиц с инвалидностью. Это ВСЕ РАЗОМ Комфорт, который предлагает 10 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки номерам на Киевстар и 100 минут на все остальные, а также 100 СМС.

Стоит такой тариф 220 грн на месяц и подключается только в фирменном магазине Киевстар с пакетом документов. Если лицо не может самостоятельно обратиться в точку, то за него подать заявление могут близкие.

Какой самый дешевый тариф Водафон для пенсионеров

Специальные тарифы Водафон для пенсионеров отсутствуют. Также у этого оператора нет предложений, которые не включают мобильный интернет.

Самый дешевый тариф Водафон на данный момент это базовый Flexx GO. Если переходить на него с другого оператора, то стоимость на месяц составит 280 грн. За эту цену абонент получит безлимит на интернет, социальные сети и звонки пользователям Водафон, 1000 минут на остальные номера и 150 СМС.

