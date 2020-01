Раскрыты характеристики будущего флагмана Samsung Galaxy S20+ (видео)

So S20+ specs based on everything we have:



6.7" Dynamic AMOLED display 120hz 3200x1440

128-512GB UFS 3 storage

12GB LPDDR5 RAM

12MP + 12MP + 64MP + TOF Camera setup

Ultrasonic FP scanner

4500 mAh battery + 25W fast charge

Snapdragon 865/Exynos 990