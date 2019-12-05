Qualcomm раскрыла характеристики флагманского чипа Snapdragon 865

О желании выпустить смартфоны на базе новейшего чипсета уже заявили Xiaomi, OPPO, Nokia и Lenovo.

Компания Qualcomm раскрыла спецификации своего нового флагманского чипсета Snapdragon 865.

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Как сообщает 4PDA, помимо прироста производительности, смартфоны на базе чипа получат расширенные мультимедийные возможности, включая поддержку 200-мегапиксельных камер.

Отмечается, что чипсет производится по 7-нм техпроцессу. Восьмиядерный процессор чипа разделён на два кластера: высокопроизводительный (ARM Cortex-A77, 3 x 2,4 ГГц + 1 x 2,84 ГГц), и энергоэффективный (ARM Cortex-A55, 4 x 1,8 ГГц).

За графические возможности чипа отвечает ускоритель Adreno 650. Новинка поддерживает разрешение изображения до 4К с частотой обновления 60 Гц или Quad HD+ до 144 Гц, цветовую гамму Rec2020 и стандарты HDR10/HDR10+. В Qualcomm утверждают, что производительность платформы по сравнению с предшественником выросла на 25%.

Кроме того, процессор обработки изображений Spectra 480 поддерживает модули камер с разрешением сенсора до 200 Мп. Смартфоны на базе Snapdragon 865 смогут записывать видео 8К @ 30 fps или 4К @ 120 fps, а также видео с разрешением 720p на скорости до 960 кадров в секунду.

Для работы с сетями пятого поколения требуется установка 5G-модема X55 со скоростью загрузки до 7,5 Гбит/с и передачи – до 3 Гбит/с.

Платформа поддерживает широкий перечень современных интерфейсов. Реализованы технологии Super Wide Band и TrueWireless Stereo Plus для стабильной работы беспроводных наушников.

Наконец, мобильная платформа поддерживает функции быстрой зарядки Quick Charge 4+ и Quick Charge AI.

Дата появления первого смартфона на базе Snapdragon 865 неизвестна. О намерении выпустить телефоны на базе новейшего чипсета уже заявили Xiaomi, OPPO, Nokia и Lenovo.

Ранее брат наркобарона Эксобара представил собственный гибкий смартфон за 350 долларов.