цей матеріал доступний українською

Samsung придумал новый смартфон - с раздвижным экраном

18:31, 11 июня 2019
Связь
102 0
Иллюстрация REUTERS

Компания Samsung Electronics подала во Всемирное ведомство по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию «Электронного устройства, включающего гибкий дисплей с расширяемой областью отображения».

Читайте такжеХарактеристики нового смартфона Samsung Galaxy M40 слили в сеть

Патент был опубликован 6 июня 2019 года и описывает смартфон с гибким дисплеем, который можно выдвигать, увеличивая поверхность экрана, пишет ixbt.com.

Рамки над и под экраном кажутся очень широкими, однако это лишь патент, в котором описан механизм, так что итоговое решение, если оно будет реализовано в коммерческом продукте, наверняка будет иметь не точно такой же дизайн.

В патенте говорится, что в разложенном состоянии площадь поверхности увеличивается не менее чем на 60%. Механизм может быть ручным, полуавтоматическим или автоматическим. Для этого на боковой стороне устройства можно разместить отдельную кнопку.

фото ixbt.com

Напомним, Samsung является одним из первых производителей, представивших сгибающийся смартфон, однако из-за обнаруженных первыми обозревателями проблем запуск Galaxy Fold был отложен с апреля на середину лета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смартфон#Samsung