Названа вероятная причина поломки гибких смартфонов Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold не имеет достаточной защиты от попадания мусора внутрь устройства.

Специалисты iFixit заполучили в свои руки новый смартфон Samsung Galaxy Fold и, традиционно, разобрали его на отдельные компоненты. Инженеры iFixit разобрались с особенностями конструкции новинки и вынесли вердикт относительно их ремонтопригодности.

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Также они высказали своё мнение о вероятной причине быстрого выхода из строя дисплея этого складного смартфона, пишет itc.ua.

Скорее всего, инженерам Samsung в процессе разработки Galaxy Fold пришлось пойти на компромисс. Компания сконцентрировалась на том, чтобы механизм шарнира был прочным и надёжным для обеспечения многократного складывания и раскладывания экрана. Тем не менее, по непонятной причине, Galaxy Fold не имеет достаточной защиты от попадания мусора внутрь устройства. А поскольку экран является достаточно хрупким (как любой OLED дисплей, если он не защищён чем-то вроде Gorilla Glass), это представляло значительный риск.

И, судя по всему, этот риск не оправдал себя, так как по меньше мере 3 устройства, отправленные на обзор журналистам, сломались буквально за пару дней. В них образовалась выпуклость под дисплеем как раз на том месте, где расположен шарнир. Вероятно, эта выпуклость и приводит к повреждениям дисплея. Ещё одна проблема заключалась в том, что верхний защитный слой дисплея выглядел так, как обычная плёнка поверх экрана. Некоторые журналисты попытались снять эту плёнку, тем самым нарушив целостность дисплея, что, опять же, вызвало его поломку.

Как свидетельствует разборка смартфона специалистами iFixit шарнирный механизм невероятно прочен и (с определённой точки зрения) хорошо спроектирован. В устройстве реализовано два отдельных типа шарниров: центральный шарнир, который «равномерно распределяет силу открытия, гарантируя, что две половины смартфона открываются синхронно», и два боковых шарнира, которые «допускают некоторый горизонтальный зазор для поглощения любой силы кручения».

Хотя сам шарнир может быть прочным и достаточно жёстким, чтобы предотвратить прямое повреждение экрана из-за скручивания или изгиба, похоже, что в Samsung не смогли придумать конструкцию (или не придали этому должного значения), которая препятствовала бы попаданию внутрь него пыли или мусора. Если смотреть на переднюю часть смартфона, то между экраном и краем корпуса сверху и снизу есть зазор в 7 мм. По какой-то причине Samsung не пыталась установить гибкую направляющую поверх этой части экрана, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь. Причём, в конструкции аппарата есть и другие зазоры, в частности, на задней части шарнира. Они также способствуют накоплению мусора, который со временем может вызывать повреждение дисплея.

Что же касается традиционного рейтинга ремонтопригодности iFixit, то для Samsung Galaxy Fold этот показатель составляет 2 из 10, что говорит о слабой пригодности для ремонта.