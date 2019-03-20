"Киевстар» запустил 4G-связь еще в 110 населенных пунктах

На сегодня сеть 4G «Киевстар» охватила 4328 населенных пунктов, где проживают 23,3 млн человек, или 56% населения Украины.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» запустил сеть четвертого поколения (4G/LTE) еще в 110 населенных пунктах в семи областях Украины, сообщила пресс-служба компании.

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В частности, в Днепропетровской области мобильный интернет 4G появился в городах Никополь и Покровск (Орджоникидзе), в Житомирской области - в городах Малин, Андрушевка, Барановка, Черняхов, Олевск, в Запорожской – Якимовка и Васильевка, в Кировоградской – Гайворон и Ульяновка, в Черкасской – Звенигородка, Шпола, Христиновка, Тальное, в Донецкой области - на побережье Азовского моря в поселках Ялта, Урзуф, Белосарайская коса.

«Благодаря увеличению сети 4G еще 470 тысяч жителей Украины в 110 населенных пунктах получили возможность пользоваться современными технологиями мобильной связи. На сегодня сеть 4G «Киевстар» охватила 4328 населенных пунктов, где проживают 23,3 млн человек, или 56% населения Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что развитие новых технологий связи способствует увеличению абонентами потребления услуг скоростной передачи данных.

Так, за 2018 год потребление мобильного дата-трафика в сети «Киевстар» по сравнению с 2017 годом увеличилось на 153% - до 2,7 Гб на абонента, что больше, чем в Венгрии, Бельгии и Словакии.

В компании подчеркнули, что благодаря связи 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета.

«С технологией LTE средняя скорость передачи данных на порядок выше, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

В 2018 году "Киевстар" инвестировал в развитие новых технологий связи 3,1 млрд грн.

Справка УНИАН. "Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Услугами оператора пользуются 26,4 млн абонентов.