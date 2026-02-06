Однокомнатные квартиры в Киеве в 'простое': что происходит на рынке аренды

Печерский район остается самым дорогим районом для аренды однокомнатных квартир.

В большинстве районов Киева зафиксирован существенный рост количества объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир, тогда как спрос преимущественно снижался или оставался без изменений.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", которое находится в распоряжении УНИАН, центральные районы Киева по-прежнему остаются самыми дорогими для арендаторов.

В частности, на Печерске количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир за год выросло на 21% до 1 259 предложений. Параллельно с этим медианная стоимость аренды поднялась на 11% и сейчас достигает почти 42 тысяч гривень. Количество откликов на объявления в районе также выросло на 13%.

В Шевченковском районе количество объявлений об аренде однокомнатных квартир за год выросло на 30% и составляет почти 1 300 предложений. Медианная стоимость аренды осталась без изменений и составляет 22 тыс. грн. В то же время количество отзывов на объявления уменьшилось на 2%.

В Подольском районе произошел активный рост количества предложений долгосрочной аренды однокомнатной квартиры, а именно на 45% (по состоянию на декабрь 2025 года – 925 предложений). В то же время медианная стоимость аренды выросла на 13% – до 18 тыс. грн. Спрос на аренду остался практически неизменным: количество откликов на объявления выросло лишь на 1%.

Похожая ситуация и в Святошинском районе. Здесь количество объявлений за год выросло на 46% и по состоянию на декабрь 2025 года составляет 822, тогда как медианная стоимость аренды осталась без изменений и составляет 12 тыс. грн. Уровень спроса за год на аренду однокомнатных квартир в районе также остался неизменным.

Самый высокий "скачок интереса" арендаторов зафиксирован в Оболонском районе. За год количество объявлений здесь выросло на 37% и составляет 713 единиц, а медианная стоимость аренды поднялась незначительно на 4% – до 14 тыс. грн. В то же время количество отзывов за год увеличилось на 30%, а в среднем на одно объявление приходится 18,4 отзыва - это самый высокий показатель среди всех районов Киева.

Левый берег Киева

В Дарницком районе Киева количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир выросло на 29%. В то же время медианная стоимость аренды за год увеличилась на 7% - до 15 тыс. грн по сравнению с декабрем 2024 года. При этом спрос на аренду снизился: количество отзывов стало меньше почти на 20%.

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепровском районе также выросла за год незначительно – всего на 4% и составляет 12,5 тыс. грн. В то же время количество объявлений об аренде выросло на 25% и в настоящее время превышает 1 тыс. Спрос в этом районе на аренду однокомнатных квартир снизился на 12%.

Самая низкая цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в Деснянском районе. По состоянию на декабрь 2025 года стоимость составляет 9 тыс. грн, что на 6% больше, чем в прошлом году. В то же время количество объявлений за год выросло на 21% и составляет 497 единиц, а количество отзывов уменьшилось почти на 20%.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 22 500 гривень в месяц, что на 2% больше по сравнению с декабрем 2025 года. Руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Побережский сообщал, что сейчас "автономное" жилье может стоить значительно дороже среднерыночных показателей.

Ранее сообщалось, что в Украине выросла стоимость аренды и покупки комнат. В декабре 2025 года медианная цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составляла 4 тыс. грн., что на 14% больше, чем в конце 2024 года.

