В прифронтовых областях заметно вырос спрос на кандидатов на службу в Силах обороны.

В июле демонстрируется оживление на рынке труда прифронтовых областей. Количество вакансий увеличилось на 13%, чем в июле прошлого года, а количество откликов на объявления от кандидатов увеличилось на 27%.

Как сообщает пресс-служба OLX Работа, эксперты проанализировали общую ситуацию в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Николаевской и Донецкой областях.

Где предлагают самые высокие зарплаты

Самая высокая медианная заработная плата в прифронтовых областях на службе в Силах обороны: 70 550 грн (на 0,8% больше, чем в июле прошлого года). Также в перечне самых оплачиваемых:

стоматолог - 50 000 грн (+11%);

дальнобойщик - 50 000 грн (+25%);

сантехник - 43 500 грн (+105%);

рихтовщик - 40 000 грн (+45%).

В общем, по сравнению с июлем прошлого года, в июле 2025 года медианная заработная плата в исследуемых областях стала выше ориентировочно на 11%.

На каких работников наибольший спрос

В июле последних двух лет на платформе зафиксировали больше всего объявлений в категории производства и рабочих специальностей (комплектовщиков, сварщиков, мастеров, помощников на производствах и т.д.). На втором месте, кого чаще всего ищут работодатели - продавцы. Популярными также остаются должности в логистике: грузчики и водители. Эти вакансии были в "топе" и в прошлом году.

В отличие от прошлого года, в 2025 году в прифронтовых областях заметно вырос спрос на кандидатов на службу в Силах обороны: +352% в количестве объявлений. Вырос спрос на разнорабочих в строительстве и облицовочных работах (+ 20%).

Какие вакансии интересуют украинцев

Эксперты отмечают, что перечень вакансий с наибольшим спросом не изменился с прошлого года. Однако наблюдается значительное увеличение количества отзывов от пользователей. В частности на должности разнорабочего в строительстве (+21%), продавца (+32%), водителя (+41%).

"Несмотря на близость к линии фронта, на рынке труда прифронтовых регионов наблюдаем положительную динамику: увеличивается количество объявлений о работе и откликов на них. Больше всего откликаются на те вакансии, которые востребованы и среди работодателей. Преимущественно это должности в сфере производства, строительства, логистики и торговли", - резюмировали эксперты.

В июне в Киеве больше всего откликов было именно на должность разнорабочего в категории "Строительство". Их количество на 105% стало выше, чем в июне прошлого года. Это около 23 откликов на одно объявление. На втором месте по количеству откликов в столице занимали вакансии в категории "Начало карьеры".

Ранее сообщалось, что большинство украинцев хотят работать в гибком формате работы и иметь больше изменений от государства. Большинство наших граждан также ожидает ежемесячную зарплату от 20 до 50 тысяч гривен.

