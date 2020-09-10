Компания согласилась выплатить назначенный штраф.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысячи долларов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Штраф был назначен в связи с неоднократным нарушением санкций, введенных в отношении России после аннексии Крыма.

В чем суть претензии

Как пишет издание, 30 июля 2015 года Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Спустя неделю «дочка» Deutsche Bank провела платеж на 29 млн долларов, в котором сохранялся экономический интерес IPP.

По информации Минфина, банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута и включал в себя «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре». В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО Краснодарский региональный инвестиционный банк, который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.

В Минфине отметили, что компания согласилась выплатить назначенный штраф.

Хронология событий

2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиарда евро. Причиной убытков, в частности, стали обвинения в незаконных махинациях с ипотечными бумагами в США, в результате чего Deutsche Bank согласился на выплату 7,2 миллиарда евро в качестве штрафов и компенсаций.

31 января 2017 года кредитная организация была оштрафована на 425 миллиона долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями.

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.

21 апреля 2017 года Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 156,6 миллиона долларов.

23 января 2019 года США заявили о том, что проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег из России и других стран бывшего СССР.

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Автор: УНИАН