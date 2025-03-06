Администрация президента США настаивает на скорейшем прекращении огня.

США без колебаний пойдут на новые санкции против российского энергетического сектора, если это ускорит прекращение огня в Украине. Как пишет Bloomberg, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Санкции против России "будут использованы явно и агрессивно для немедленного максимального воздействия" по указаниям президента Дональда Трампа, сказал Бессент.

Он раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не усилила энергетические санкции против России, боясь повышения цены на топливо. При этом министр риторически спросил, каким был смысл "существенной военной и финансовой поддержки [Украины со стороны] США в течение последних трех лет" без соответствующих санкций.

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Бессент также сказал, что США усилят санкции против Ирана и "закроют" нефтяной сектор страны, используя "заранее определенные контрольные показатели и временные рамки". По его словам, "разгром Ирана станет началом нашей обновленной политики санкций".

Глава Минфина предположил, что США будут работать с "региональными сторонами", которые помогают Ирану продвигать его нефть на рынок. Одной из этих стран, вероятно, будет Россия, которая в начале этой недели дала сигнал, что готова помочь США в переговорах с Ираном по прекращению его ядерной программы и поддержке региональных антиамериканских прокси.

"Министерство финансов готово вести откровенные дискуссии с этими странами. Мы собираемся закрыть нефтяной сектор Ирана и возможности производства беспилотников", - сказал Бессент.

Санкции США против России: последние новости

Как писал УНИАН, на переговорах в Саудовской Аравии россияне попросили американцев ослабить санкционную петлю, чтобы она не мешала уничтожать украинцев. Также россияне просили отдать им замороженные на Западе активы.

После этих переговоров Бессент в интервью журналистам заявил, что США могут ослабить, или наоборот усилить санкции против России, чтобы заставить их сесть за стол переговоров.

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