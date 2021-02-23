Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля уволил Тимура Хромаева с должности главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и назначил руководителем этого органа Руслана Магомедова.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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«Назначить Магомедова Руслана Садрудиновича председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — говорится в указе Зеленского.

Тимур Хромаев возглавлял Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку с января 2015 года. Шестилетний срок его полномочий закончился 30 января 2021 года. Также закончились полномочия членов Нацкомиссии Дмитрия Тарабакина, Игоря Назарчука и Александра Панченко. Не истек срок полномочий только у Максима Либанова, который был назначен 28 февраля 2018 года.

Кто такой Руслан Магомедов

Магомедов окончил Киевский национальный экономический университет. С 2006 года работал в компании "Проспект Инвестментс", которая до 2011 года входила в инвестиционную группу "Русские фонды". В феврале 2010 года стал начальником управления онлайн-брокериджа в инвестиционной компании Astrum Capital бизнесмена Леонида Юрушева. Через год Магомедов возглавил компанию. Позже она прекратила деятельность на рынке ценных бумаг.

В 2016 году Магомедов принимал участие в конкурсе на должность председателя правления Национального депозитария Украины, но победил гражданин Литвы Миндаугас Бакас. Магомедов также три года был старшим проектным менеджером в проекте "Развитие и консолидация инфраструктуры рынка капиталов" Европейского банка реконструкции и развития.

30 апреля прошлого года Магомедов стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. В июне того же года он как представитель президента вошел в состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Магомедов задекларировал три земельных участка в Киевской области, гараж и две квартиры в Киеве, а также автомобиль Volkswagen Touareg 2012 года выпуска. В 2020 году он получил 80,8 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности. Кроме того, Магомедов указал в декларации наличие 1,7 млн грн, $212,7 тыс. и 87,3 тыс. евро наличных средств.

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Автор: Павел Степанец