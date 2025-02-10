Эксперт, который является президентом Всеукраинского совета прав и безопасности пациентов, делает такой вывод в своем блоге на Интерфакс.

В частности, Виктор Сердюк, настаивает на том, что по инициативе Минздрава в Постановлении Кабинета Министров №34 от 5 января 2024 года "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно организации медицинских закупок" появилось несколько сомнительных положений. Прежде всего это касается требования, которое касается местной власти, учитывать при закупке лекарств рекомендации уполномоченного органа по государственной оценке медицинских технологий.

Это положение привело к коллапсу закупок лекарств на местном уровне, потому что местные администрации не знают, как эти рекомендации учитывать. И если потребность в лекарствах, которые используются при лечении "обычных" заболеваний, еще удовлетворяется благодаря централизованным закупкам, которые осуществляет Минздрав, то люди с орфанными (то есть - редкими) заболеваниями были фактически брошены на произвол судьбы. Потому что именно за счет местных бюджетов преимущественно закупались высокотехнологичные и дорогостоящие препараты, которые значительно облегчали их жизнь, а в некоторых случаях - и просто позволяли жить дальше.

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Виктор Сердюк отмечает, что "уже больше года, как в Украине гибнут люди, которых можно было спасти. И гибнут они не на фронте от вражеских снарядов". По его убеждению, медицинская бюрократия в Минздраве делает вид, что стоит на страже государственных интересов, на самом деле обрекает десятки тысяч украинцев, которые имеют орфанные заболевания (и не только их) на боль, мучения и смерть. Эксперт предлагает безотлагательно исправить ситуацию. Для этого нужно, чтобы Министерство здравоохранения согласовало изменения в Постановление Кабинета Министров №34.