В бизнесе планируют увеличить зарплаты работникам: какие проценты рассматривают, - опрос

Лишь 6% компаний не намерены повышать заработные платы в следующем году.

Большинство украинских компаний в следующем году планируют повышать заработную плату работникам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и экспертом рынка труда Татьяной Пашкиной

Отмечается, что большинство опрошенных компаний уже имеют четкое видение развития на следующий год, и главный акцент бизнес делает на увеличении уровня заработной платы - это планируют 94% компаний.

В частности, 28% компаний предусматривают рост в пределах 11-15%, 23% - на 5-10%, 10% - на 16-20%.

"Только 6% компаний не намерены повышать заработные платы в 2026 году. К примеру, в 2025 году 96% компаний повысили заработные платы, в основном на 11-20% (64%) или до 10% (28%)", - говорится в досилджении.

Что касается найма персонала, то 36% компаний намерены увеличить количество работников в 2026 году, 55% - не планируют изменений, 9% - планируют сокращение. 17% компаний сообщили о перераспределении функций в сторону мультифункциональности.

В течение 2025 года большинство компаний (83%) активно нанимали новых сотрудников. Еще 3% открывали вакансии исключительно для внутренних кандидатов, и только 14% опрошенных не меняли численность штата.

Зарплаты в Украине - другие новости

Наиболее приемлемым уровнем заработной платы для большинства украинцев (31%) является диапазон от 20 до 30 тысяч гривен. По данным исследования от "OLX Работа", 30% респондентов отметили желаемый заработок в 30-50 тысяч гривен, а 19% - от 50 тысяч. Зарплату 10-20 тысяч гривен считают приемлемой 17% респондентов, а менее 10 тысяч готовы получать только 4%.

Средняя заработная плата в Польше с начала года выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в сентябре составила 8750 злотых (100,5 тыс. грн). Это почти в четыре раза превышает среднюю зарплату в Украине, которая сейчас составляет около 26 500 гривен.

