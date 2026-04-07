Треть украинцев оказалась за чертой бедности из-за войны, – считает демограф

Из-за полномасштабной войны в Украине существенно вырос уровень бедности – примерно до 30% населения по сравнению с 22–23% до пандемии COVID-19. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью Центру экономической стратегии.

"Бедности стало больше. Если до ковида мы говорили о 22–23%, теперь мы говорим о 30%", – сказала Либанова.

Она подчеркнула, что, несмотря на значительную международную финансовую помощь, уровень жизни украинцев снижается из-за войны. В то же время без внешней поддержки экономическая ситуация была бы критической.

"Если бы мы не получали помощи от Европы, мы бы здесь, скорее всего, просто не разговаривали. Давайте вспомним: Первая мировая война – Германию оккупировали, она рухнула из-за экономических проблем. Из-за того, что бюджет просто не выдержал этой нагрузки. Прошу прощения, у нас было бы то же самое", – отметила Либанова.

Также она отметила, что в Украине сохраняется проблема затяжной безработицы – когда люди длительное время не могут найти работу. Это явление больше всего затрагивает уязвимые группы населения, в частности тех, кто не готов или не может сменить профессию в соответствии с требованиями современного рынка труда.

По оценкам директора Института демографии и социальных исследований, потенциальный резерв рабочей силы составляет около 1 млн человек, включая тех, кто не ищет работу как по объективным, так и по субъективным причинам.

Отдельно она обратила внимание на дефицит рабочей силы, который уже наблюдается несмотря на наличие безработицы. В связи с этим Украина, вероятно, будет вынуждена привлекать трудовых мигрантов, особенно в послевоенный период.

В то же время Либанова отметила, что Украина вряд ли станет привлекательной для мигрантов, рассчитывающих на высокие социальные стандарты, как в странах Западной Европы.

"Обычно люди из бедных стран уезжают в более богатые страны. Поскольку Украина еще долгое время после войны будет оставаться бедной страной, к нам, по крайней мере, не будут ехать те, кто едет за социальной помощью. К нам поедут те люди, которые хотят работать. Потому что мы не сможем дать то, что дает, скажем, Германия или Нидерланды", – отметила она.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова сообщала, что в Украине начался "серебряный век" экономики, поскольку работодатели поняли, что им нужны люди старше 50 лет.

Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник отмечал, что Украина уже в ближайшее десятилетие может столкнуться с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. По разным оценкам, в ближайшие 10 лет Украине может не хватать от 4 до почти 9 миллионов рабочих рук.

