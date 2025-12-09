Среди украинцев в Польше выросла доля людей со стабильной работой.

Уровень интеграции украинских иммигрантов в Польше улучшается уже третий год подряд. Зарплаты украинцев растут, объемы денежных переводов домой уменьшаются, а более половины довоенных мигрантов и почти четверть беженцев не планируют возвращаться.

Как сообщили в Аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal, эти данные подтверждает новое исследование Народного банка Польши (NBP), проведенное среди 4 тыс. украинцев во всех воеводствах.

Средняя зарплата украинцев растет темпами, подобными общей динамике польской экономики. Самые высокие доходы сохраняются в сферах IT, строительства и транспорта. При этом разрыв между зарплатами украинских мужчин и женщин заметно выше, чем в среднем по польскому рынку.

Опрос показал улучшение положения на рынке труда: выросла доля людей со стабильной работой, безработица среди беженцев уменьшилась, а украинцы реже соглашаются на неквалифицированные должности.

В 2025 году украинцы в Польше в основном живут на деньги, заработанные именно там: у довоенных мигрантов работа дает 92% дохода, у беженцев – 78%. В то же время около 36% беженцев все еще работают не по квалификации.

"То, что значительная часть украинских беженцев в Польше продолжает работать на позициях, не соответствующих их квалификации, означает значительные потери человеческого капитала. Ведь речь идет о людях с реальным профессиональным опытом, квалификацией и потенциалом, который сейчас используется не в полном объеме. Как только человек получает возможность трудоустроиться по специальности, его экономическая активность и вовлеченность в жизнь страны стремительно растут", – говорит Томаш Богдевич, генеральный директор Gremi Personal.

Растет и самостоятельность в жилищном вопросе: 81% украинцев обеспечивают себя жильем без посторонней помощи, из них 72% арендуют, 9% покупают. В коллективных центрах остаются преимущественно люди в возрасте 45+.

Улучшается языковая адаптация: 63% респондентов уже хорошо или свободно владеют польским, только 4% не знают языка.

Также отмечается, что за три года постепенно изменилась семейная структура украинских мигрантов – выросла доля людей, проживающих в Польше с партнерами. Зато среди беженцев наблюдается уменьшение количества семей с детьми.

NBP также фиксирует снижение денежных переводов в Украину – украинцы больше тратят средства непосредственно в Польше.

В 2025 году 51% довоенных иммигрантов и 24% беженцев хотят остаться в Польше навсегда, тогда как 56% беженцев и 37% довоенных мигрантов не имеют конкретных планов. Больше всего тех, кто планирует долгосрочную жизнь в Польше, живет на западе страны; меньше всего – в Куявско-Поморском и Силезском воеводствах.

Украинцы в Польше - последние новости

В течение девяти месяцев 2025 года украинцы чаще всего искали работу в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве. Больше всего кандидатов – почти 49% – выбирали вакансии рабочих по упаковке и сортировке товаров на складах и в логистических центрах.

На втором месте по популярности оказались аграрные и связанные с обработкой продуктов направления (11,2%).

В октябре глава Бюро международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна оказалась на пределе своих возможностей в приеме украинских беженцев.

