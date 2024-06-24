За первое полугодие 2024 года около 11 тысяч немецких компаний объявили о банкротстве.

В Германии зафиксирован рост уровня банкротства. За первые шесть месяцев 2024 года этот показатель увеличился почти на 30%.

Издание Bild пишет, что по данным Ассоциации экономических исследователей Creditreform, первые полгода в Германии зарегистрировано около 11 тысяч банкротств компаний, что является самым высоким показателем почти за 10 лет.

"В первой половине 2024 года компании продолжают бороться с последствиями рецессии 2023 года, продолжающимися кризисами и слабым экономическим развитием", - объяснил руководитель отдела экономических исследований Creditreform Патрик-Людвиг Хантцш.

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Аналитики ожидают, что неплатежеспособность бизнеса в Германии в этом году будет расти и такая ситуация отражает "проблемы прошлых кризисов".

Также в Creditreform считают, что банкротства в первом полугодии 2024 года затронули около 133 тысяч сотрудников. При этом в аналогичный период 2023 года этот показатель достиг отметки 125 тысяч человек.

Экономика Германии - последние новости

По итогам 2023 года статус третьей по величине экономики мира получила Германия. Номинальный ВВП страны составил 4,46 триллиона долларов.

Агентство Bloomberg писало, что все больше немецких домохозяйств сталкиваются с чрезмерным финансовым бременем из-за сворачивания государственной поддержки и постоянного снижения покупательной способности на фоне инфляции и высоких процентных ставок.

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