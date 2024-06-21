Уже в первом квартале 2024 года объем торговли Германии с Китаем составил 60 миллиардов евро, что меньше, чем общий объем торговли с США.

Министр экономики Германии Роберт Хабек отправится в Китай, чтобы заверить в поддержке коммерческих связей. Эксперты по торговле говорят, что экономические и политические факторы склоняются в пользу отношений Берлина и Вашингтона.

Издание Reuters пишет, что Хабек попытается объяснить китайским чиновникам недавнее объявление ЕС о тарифах на китайские электромобили и одновременно снизить риск ответных мер со стороны Китая, которые могут нанести ущерб немецкому бизнесу.

Уже в первом квартале 2024 года объем торговли Германии с Китаем составил 60 миллиардов евро, что меньше, чем общий объем торговли с США в 63 миллиарда евро. Таким образом, Китай уступил свое место главного торгового партнера Германии, которое занимал восемь лет. Так, немецкий экспорт в Китай в мае упал на 14% по сравнению с прошлым годом, в то время как экспорт в США вырос на 4,1%.

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Максимилиан Бутек, исполнительный директор Немецкой торговой палаты в Восточном Китае, сказал, что немецкие торговые партнеры пока сохраняют приверженность китайскому рынку, на котором, по их мнению, в ближайшие несколько лет произойдет восстановление спроса.

"Однако если уверенность в частном секторе и среди потребителей в Китае останется низкой, не исключено, что США смогут утвердиться в качестве ведущего торгового партнера Германии", - сказал он.

Рост немецкого экспорта уже сдерживается тем, что Китай - давний потребитель авто, машин и фармацевтической продукции - продвигается вверх по цепочке создания стоимости и сам производит более сложные товары.

Еще больший вопрос в том, насколько глубокое влияние окажет заявленное Германией намерение сократить общий объем торговли с Китаем, который она обвинила в "нечестной практике". Не говоря о своем желании углубить связи с такими партнерами, как Южная Корея, Берлин до сих пор не давал четких указаний относительно политических шагов по снижению зависимости.

"Похоже, происходит переориентация - в том числе и геополитическая - от системного соперника Китая к трансатлантическому партнеру - США", - заявил Юрген Маттес, глава отдела международной экономической политики Немецкого экономического института.

Если Дональд Трамп победит на выборах и направит США по более протекционистскому пути, повысив тарифы на импорт из всех стран, то все ставки будут сделаны на то, что может перерасти в глобальную торговую войну. Такой сценарий окажет разрушительное воздействие на все крупные экономики, причем Китай и США пострадают даже больше, чем Европа.

В долгосрочной перспективе это может привести к расколу планеты на два несовместимых торговых блока, что поставит такие ориентированные на экспорт экономики, как Германия, перед суровым коммерческим и геополитическим выбором.

Торговая война ЕС и Китая - последние новости

Европейская комиссия 12 июня заявила, что ЕС решил ввести дополнительные по шлины на импорт китайских электромобилей до 38,1% сверх действующих 10%.

Китай в ответ начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины и субпродуктов из ЕС. Такой шаг в основном направлен против Испании, Нидерландов и Дании.

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